SY tekee työttömyysturvalla järjestöpolitiikkaa

Suomen Yrittäjät syyttää ammattijärjestöjä harhaanjohtavasta viestinnästä, jossa työntekijöille annettaisiin ymmärtää liittojen ja työttömyyskassojen kuuluvan yhteen. Samalla he kannustavat jäsenyrityksiään maksamaan työntekijöidensä työttömyyskassan jäsenmaksun YTK-kassaan.

- On halpahintaista vihjailla, etteivät muut työttömyyskassat hoitaisi velvoitteitaan samoin kuin YTK-kassa, vaikka kaikki kassat ovat saman lainsäädännön ja valvonnan piirissä, sanoo Tradenomiliitto TRALin yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Samalla on syytä kysyä, mikä on tällaisen ulostulon perimmäinen syy? Voisiko työntekijöiden työttömyysturvan sijaan taustalla olla puhdas järjestöpolitiikka, jolla tavoitellaan kahden kassan yhdistymistä, Rantamaula pohtii.



- Yrittäjät keskittyvät täysin väärään asiaan. Tällä hetkellä olisi keskityttävä siihen, että yhdistelmävakuutusmalli saadaan valmiiksi ja että työttömyyskassoilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet palvella jäseniään työllistymiskysymyksissä, Rantamaula toteaa.



Yhdistelmävakuutus voi tarkoittaa sitä, että jatkossa olisi vain yhdenlaisia työttömyyskassoja. Elinkeinonharjoittajat ja palkansaajat vakuuttaisivat itsensä samoissa työttömyyskassoissa. Parhaillaan yhdistelmävakuutusmallin osalta ministeriössä käydään läpi asiaan liittyviä lausuntoja, jonka perusteella tehdään päätöksiä asian etenemisestä.



- Selvitystyö on varsin kannatettavaa ja mielestämme yrittäjien ulostulo voi vaikeuttaa tämän työn etenemistä, Rantamaula huomauttaa. - Ja mitä järjestäytymisvapauteen tulee, on yrittäjillekin tarjolla useampi työttömyyskassa, muistuttaa Rantamaula.



Tradenomiliitto TRAL vakuuttaa jäsenensä työttömyyden varalta noin 200 000 jäsenen IAET-kassassa, kuten moni muukin akavalainen liitto. Se tuodaan esiin selvästi jäsenyyttä koskevissa materiaaleissa. Nykyäänkin niin työnantajat kuin työntekijätkin maksavat palkastaan työttömyysvakuutusmaksua.



- Annetaan jatkossakin kaikille vapaus valita, mihin työttömyyskassaan, liittoon tai kansalaisjärjestöön he haluavat liittyä. Se ei liene ole yrittäjien edunvalvontajärjestön asia, Rantamaula summaa.



Lisätiedot:



Ville-Veikko Rantamaula, yksikönjohtaja

p. 040 832 66 82