SY, Unifi, Arene: Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää

Yrittäjät: Valiokunnan selvennykset yrittäjän eläkelakiin tervetulleita 29.11.2022 13:22:14 EET | Tiedote

- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämät muutokset yrittäjien eläkelakiin ovat kannatettavia. Esitys on syytä hyväksyä. Valiokunta otti tosissaan Suomen Yrittäjien lausunnossaan esittämät huolet. Valiokunta on tehnyt perusteellista ja tarkkaa työtä. Valiokunta linjasi, että työpanoksen arvon määrittäminen on kokonaisharkintaa, jossa tulee huomioida yrittäjän työtuntien ja alan palkkatason lisäksi myös esimerkiksi yritystoiminnan laajuus ja yrittäjän itsensä antamat tiedot, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula.