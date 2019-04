Sydänsairaala teki yhteistyösopimuksen FC Hakan kanssa

Jonottamatta hoitoon Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalaan 13.6.2017 15:53:21 EEST | Tiedote

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa tarvitsevat sydänpotilaat on hoidettu vuoden alusta alkaen Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalassa. Hoitojonot on saatu purettua Kanta-Hämeessä reilun viiden kuukauden tehokkaan toiminnan tuloksena. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen, pallolaajennukseen, rytminsiirtoon ja tahdistinasennukseen pääsee Hämeenlinnan Sydänsairaalassa nyt kahden viikon kuluessa lähetteestä ja kardiologin vastaanotolle Hämeenlinnassa ja Riihimäellä alle kuukaudessa. - Hoitojonot on saatu purettua, vaikka uusien lähetteiden määrä on kasvanut noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna.Hyvän hoitoonpääsyn taustalla on toiminnan aktiivinen kehittäminen ja tiimityö, toteaa Sydänsairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden toimintopäällikkö ja osastonylilääkäri Teemu Hovila. Sydänpotilaiden kohdalla oikea-aikainen hoitoonpääsy on erityisen tärkeää. Nopea hoitoonpääsy mahdollistaa aiempaa paremmin myös asiakkaan yksilöllisen toiveen huomioimisen hoitoajankohta