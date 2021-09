Syksyn käsityökirjat lämmittävät varpaita ja tassuja

Pian ilmestyvät seuraavat kirjat:

Sari Suvanto: Sukkaset suureksi iloksi

Sari Suvannon raikkaan erilaisissa neulemalleissa yhdistyvät karjalainen perinne, impilahtelaisen Suvannon suvun käsityöperintö ja tekijän oma taiteellinen näkemys.

Kokoelmassa on sekä naisten että miesten malleja. Kaikki sukat neulotaan paksuhkoista langoista, ja tekniikoita ovat kirjoneule, pitsineule, palmikot, nostetut silmukat sekä onteloneule.

Ilmestyy 20.9.

Marjukka Vuorisalo: Joka koiran neulekirja

Moni koira palelee Suomen ilmastossa kesät talvet. Kuivalla säällä ja kotioloissa paras lämmike on pehmeä ja hengittävä neule. Kirjan ohjeilla neulot karvakaverille sopivat, kivan näköiset vaatteet joka lähtöön: perusvillatakin ja -puseron lisäksi on ohjeet kokohaalariin, väljään mantteliin ja sporttiseen huomioliiviin sekä narttukoiran juoksupöksyihin. Lisänä on pienempiä lämmikkeitä, kuten kauluri, lakki ja pitkävartiset sukat. Kaikista vaatteista on kolme eri peruskokoa ja selkeät muokkausohjeet eri koiraroduille.

Ilmestyy 27.9.

Suuri Suomalainen toivesukkakirja 4

Haluatko neuloa sukkia mutta kokeilla vaihteeksi jotain uutta? Kirjassa on 30 sukkaohjetta, joissa jokaisessa on mukana jokin erityisherkku: toinen tekniikka, yllättävä materiaali tai jotain aivan ennen näkemätöntä. Tekijöinä ovat tutut huippusuunnittelijat Pirjo Iivonen, Tiina Kaarela, Niina Laitinen, Anna Mäkilä, Mervi Pasanen, Hanne Piirainen, Anna-Karoliina Tetri ja Marjukka Vuorisalo sekä uudet nimet Heini Perälä ja Minttu Wikberg.

Ilmestyy 27.9.

Gwenaël Petiot: Kaunista asusi makrameella

Makramee on suosittu tekniikka sisustustuotteiden tekemiseen, mutta ohuilla langoilla syntyy myös upeita koruja sekä yksityiskohtia vaatteisiin ja asusteisiin. Töissä käytetään vain viittä perussolmua, mutta ohuilla langoilla saa aikaan näyttäviä koristeita. Kun kirjan ohjeet ovat hallussa, on helppo soveltaa tekniikoita omiin projekteihin.

Ilmestynyt 15.9.