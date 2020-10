Syksyn sotakirjoissa kuljetaan sissien matkassa myrskyävällä Pääjärvellä ja päästetään ääneen Rukajärven veteraanit

Sukupolvensa luetuimman sotakirjailijan, Esa Sirénin uutuusromaani Sissiosasto Hirvelä (Gummerus) herättää eloon vaiherikkaan syksyn 1941. Kirja kertoo Uhtuan ja Kiestingin suunnalla taistelleiden Amiraali Isolan laivaston ja osasto Hirvelän sissien kohtaloista. Tietokirja Sodan tarinat – Rukajärvi 1941–1944 (Gummerus) pohjaa yli 600 veteraanin haastattelumuistioihin, jotka on arkistoitu ja digitoitu Rukajärven suunnan historiayhdistyksen toimesta. Jukka Kuhasen ja Esa Sirénin teos kokoaa korpisotureiden kertomukset ja SA-kuvat Rukajärveltä ajallisesti eteneviin teemakokonaisuuksiin.

Sissiosasto Hirvelä -romaanissa jatkosota vie 22-vuotiaan kornetti Väinö Hirvelän ensin Uhtualle. Sissipataljoona 3:n eli Vienan sissien jääkärijoukkueen johtajana hän haavoittuu heinäkuisella partiomatkallaan. Syyskuussa 1941 hän palaa luutnanttina rintamalle, tällä kertaa Kiestingin etulinjaan. Hirvelän sissikomppania nousee Isolan laivaston kyytiin ja suuntaa myrskyävälle Pääjärvelle. Edessä on raju retki vaarojen ja soiden täplittämään erämaahan.

Sodan tarinat -tietokirja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden perehtyä jatkosodan tapahtumiin veteraanien näkökulmasta. Kirjan henkilökohtaiset kuvaukset avaavat sodan kokeneiden näkemyksiä siitä, mitä sotavuodet käytännössä olivat ja mitä suomalaisjoukot Rukajärven suunnalla kohtasivat. Asemasodan arkeen, taisteluihin etulinjassa, partiotoimintaan ja sodan päättymiseen tutustutaan sekä rivimiesten että upseerien näkökulmasta.

Esa Sirén on sukupolvensa luetuin sotakirjailija. Hänen kirjojaan on myyty jo yli 200 000 kappaletta. Ennen kirjailijaksi ryhtymistään Kouvolasta kotoisin oleva Sirén teki pitkän kansainvälisen uran jääkiekkovalmentajana. Sissiosasto Hirvelä on Sirénin kuudestoista sotaromaani. Nyt ilmestyvän tietokirjan lisäksi häneltä on julkaistu myös tietoteos Sodan kuvat: Rukajärvi 1941 (2016).

Jukka Kuhanen on sotahistorian harrastaja, joka on vuosikymmenten saatossa syventynyt viime sotiemme taistelupaikkoihin, henkilöihin ja tapahtumiin.

Esa Sirén: Sissiosasto Hirvelä

329 sivua

Jukka Kuhanen ja Esa Sirén: Sodan tarinat – Rukajärvi 1941–1944

304 sivua