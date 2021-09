Syksyn uutuuskirja Ekotrippi antaa kyytiä synkän syyllistäville ilmastotarinoille – ”Mustalla huumorilla voi parantaa maailmaa.”

Jaa

Esikoiskirjailija Piia Heikkinen haluaa tarjota romaanillaan vertaistukea ympäristöahdistukseen ja armollisempaa asennetta ilmastokeskusteluun. Heikkisen viesti kansainvälisen ilmastolakon (24.9.) lähestyessä on: ”Nyt jos koskaan tarvitaan empatiaa ennakkoluulojen tilalle, onnellisia loppuja dystopioiden sijaan. Vihreällä on monia eri sävyjä.”

”Itsekäs elämäntapani on suoraan verrannollinen elinkaareni kanssa. Se taitaa jäädä lyhyeksi. Lapsiparat. Ehdinkö leipoa niille edes mummon muikkukukkoa? Tai neuloa alpakanvillasukkia? Koko perhe on kyllästetty mikromuovilla suolistosta varpaisiin.”

Piia Heikkisen Ekotrippi (Basam Books 2021) on herkän humoristinen kuvaus 2020-luvun maailmasta, jossa ihmisen identiteetti määritetään sometilin sisällöllä, arvo hiilijalanjälkilaskurilla. Samaistuttavassa perheromaanissa käsitellään ajallemme tyypillisiä ilmiöitä, kuten koulukiusaamista, sosiaalisen median luomia vertailupaineita, eriarvoisuutta ja työuupumusta.

Omien kasvukipujensa kanssa kamppailevaa äitiä ja tytärtä yhdistää huoli maapallon tulevaisuudesta ja sen taustalla polttava ihmisyyden universaali kysymys: riitänkö minä?

"Ympäristöahdistusta käsitellään erillisenä ilmiönä, vaikka se kietoutuu usein osaksi elämän muita pelkoja ja huolia. Taustalla saattaa olla kokonaisvaltainen häpeä omasta riittämättömyydestä. Minulle tuli suoranainen tarve sanoittaa näitä kirjavia tuntemuksia, jotka yhdistävät niin monia ihmisiä", Heikkinen kuvailee kirjan syntyprosessia.

Vaikka Ekotrippi käsittelee ympäristötunteita, pohjimmiltaan teos on tarina itsensä ja muiden hyväksymisestä, lähimmäisten kohtaamisesta ja ennakkoluulojen voittamisesta.

"Kuluttamisesta ja kestävän kehityksen toteuttamisesta tehdään valitettavan usein vedenjakaja – oletko piittaamaton kuluttajajuntti vai ylimielinen ituhippi? Toivoisin muutosta polarisoituneeseen keskustelukulttuuriin, joka ruokkii yhteiskunnan eriytymistä. Annetaan armoa itsellemme ja toisillemme, jotta jokainen voi osallistua yhteisiin ilmastotalkoisiin ikään, sosioekonomiseen asemaan tai hiilijalanjälkeen katsomatta", Heikkinen kannustaa.





Kirjailijasta

Piia Heikkinen (s. 1983) on alun perin Nurmeksesta kotoisin oleva hyvinkääläinen kirjailija ja kahden lapsen äiti. Hän on koulutukseltaan luonnontieteiden maisteri, mutta luonut uransa pääosin markkinointiviestinnän parissa. Ekotrippi on kirjailijan oodi äideille ja tyttärille ja kotiseudun rikkaalle kieliperinteelle.