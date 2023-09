Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa tavoittelee lähes 55 930 hakijaa

PÅMINNELSE: Mediatillfälle 3.8 kl. 9: Mot det nya läsåret 2023–2024 27.7.2023 11:34:48 EEST | Kutsu

Varmt välkommen till Utbildningsstyrelsens mediatillfälle för media inför det nya läsåret. Tid: torsdag 3.8.2023 kl. 9–10 Plats: Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors | Du kan delta i infotillfället även via fjärranslutning. Under infotillfället berättar vi om: I hurdan situation inleds det nya läsåret? Nuläget inom fostran och utbildning: Generaldirektörens anförande | Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä Läsförmåga och dess utvecklande | Undervisningsrådet Minna Harmanen Digital kompetens | Specialsakkunnig Päivi Leppänen och undervisningsrådet (Head of SALTO Digital Resource Centre) Pasi Silander Presentationerna hålls på finska. Anmäl dig till infotillfället senast 1.8.2023. Vi ber att både journalister och fotografer anmäler sig. Efter tillfället skickas materialet direkt till de anmälda deltagarna per e-post. Anmäl dig på adressen: https://link.webropol.com/s/oph-mediatilaisuus-03082023 Mer information och intervjuförfrågningar: Om du vill intervjua