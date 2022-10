Symbiotic Pathways -näyttely tutkii tieteen ja taiteen vuorovaikutusta

Taiteen, tieteen ja teknologian monisyinen vuorovaikutus on noussut näkyväksi aiheeksi useissa hankkeissa ja näyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Biotieteiden, tekoälyn ja teknologian edistysaskeleet ovat innoittaneet taiteilijoita tutkimaan ja toteuttamaan uusia ilmaisutapoja.

Symbiotic Pathways -näyttelyllä Galleria Hanaholmen osallistuu tähän ajankohtaiseen ja ennen kaikkea tärkeään keskusteluun ja kehitykseen. Näyttelyssä on esillä Julia Lohmannin, Teemu Lehmusruusun ja Åsa Cederqvistin teoksia.

”Taiteen, tieteen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyneet kauniit, suggestiiviset taideteokset houkuttelevat myös katsojan vuoropuheluun teosten kanssa. Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme esitellä Julian, Teemun ja Åsan teoksia”, kertoo näyttelykoordinaattori Alexandra Enberg.

Näyttely on avoinna 13.10.2022 – 19.2 2023.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 13. lokakuuta 2022 kello 17!

Taiteilijoista:

Julia Lohmann. Saksalaissyntyinen suunnittelija ja tutkija Julia Lohmann tutkii ja kritisoi eettisiä ja materiaalisia arvojärjestelmiä, jotka tukevat suhdettamme kasvistoon ja eläimistöön. Hän on nykymuotoilun professori Aalto-yliopistossa. Vuonna 2013 hän perusti taiteilijoiden, muotoilijoiden, tiedemiesten ja meren ystävien poikkitieteellisen Department of Seaweed -ryhmän, joka kehittää merilevää kestävänä ja ekosysteemiin uudistavasti vaikuttavana materiaalina.

Teemu Lehmusruusu. Suomalainen Teemu Lehmusruusu on media- ja installaatiotaiteilija, jonka töistä löytyy myös ympäristö- ja biotaiteen elementtejä. Hänen taiteellinen toimintansa perustuu tutkimukseen, ja hän tekee usein yhteistyötä biologien, maaperä- ja ilmastotutkijoiden sekä maanviljelijöiden ja puutarhureiden kanssa. Vuodesta 2020 lähtien Teemu on toiminut Bioart ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa.

Åsa Cederqvist. Ruotsalainen taiteilija Åsa Cederqvist työskentelee monialaisesti, tilainstallaatioiden sekä eräänlaisen digitaalisen ja materiaalisen kompostoinnin parissa. Hän tutkii ihmisen vaistoja, käyttäytymistä ja yhteiskunnallisia rakenteita, joiden sisällä meidän odotetaan elävän. Åsa opiskeli Konstfackissa ja Kungliga Konsthögskolan Tukholmassa. Vuosina 2010-2020 hän toimi taiteen lehtorina Konstfackin tekstiiliohjelmassa.

Näyttelyyn liittyy myös seminaarisarja, jonka aiheena on taide ja tiede: www.hanaholmen.fi/event/symbiotic-pathways/

Lisätietoa: alexandra.enberg(at)hanahomen.fi, tel. +358 40 551 9933, eller Håkan Forsgård: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373