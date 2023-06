Synergi tuo uuden palvelun aurinkopaneelien omistajille ja julkaisee kumppanuuden Atumin kanssa, mahdollistaakseen käyttäjilleen helpon tavan hankkia aurinkosähköjärjestelmiä

Synergi, suomalainen teknologiayritys, jonka missiona on nopeuttaa siirtymistä kohti kestäviä energialähteitä kotitalouksille ja yrityksille suunnatuilla älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla, tuo markkinoille uuden aurinkosähkötuotannon seurantapalvelun, joka antaa kotitalouksien aurinkopaneelien omistajille reaaliaikaisen näkyvyyden niiden tuotannosta. Yritys julkaisee myös uuden kumppanuuden Atumin kanssa, jonka tarkoituksena on tehdä aurinkopaneelien ostamisesta saumattomampaa ja tarjota Synergin käyttäjille mahdollisimman helppo tapa hankkia aurinkosähköjärjestelmiä koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin ympäri Suomen.

Aiemmin tänä vuonna Synergi lanseerasi älykkään sähkönkäytön alustansa, joka auttaa kotitalouksia ja yksityishenkilöitä optimoimaan useimpien tärkeimpien kodin sähkölaitteiden kulutuksen silloin, kun sähkö on halvinta ja tuotettu kestävistä energialähteistä. Palvelu on jo auttanut spot-hintaisen sähkösopimuksen käyttäjiä säästämään keskimäärin 40 prosenttia sähköauton latauskustannuksista. Sen lisäksi, että Synergi tukee älykästä latausta 90 prosentille sähköautomerkeistä, se tarjoaa nyt aurinkosähköinvertteri-integraation yleisimmille tuotemerkeille, kuten Sofarille, SMA:lle, Froniukselle, Huaweille ja monille muille.

Synergin aurinkoenergiaseurannan avulla kotitaloudet voivat pyrkiä optimoimaan oman aurinkosähkön tuotannon oman kodin kulutuksessa käyttämällä apuna reaaliaikaista dataa, joka on saatavilla Synergin alustalla.

"Aurinkopaneelien tuotannon seuranta on hyvin tärkeää ostoprosessin jälkeisessä vaiheessa, koska sen avulla kotitaloudet voivat käyttää dataa parempien kulutuspäätösten tekemiseen päivittäin. Esimerkiksi sovittamalla paljon sähköä kuluttavat toiminnot yhteen aurinkosähkön huipputuotannon kanssa kotitaloudet vähentävät riippuvaisuuttaan ostetusta sähköstä, pienentävät ympäristövaikutustaan ja tekevät sähköverkosta yleisesti tehokkaamman, kun sähkö saadaan kulutettua siellä missä se tuotetaan ", sanoo Synergin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Antti Hämmäinen.

Synergi haluaa myös tehostaa älykkään sähkön ekosysteemiään jälleenmyyjä- ja asentajakumppaneiden kanssa palvellakseen käyttäjiään yhden luukun palveluna kotitalouksille, jotka haluavat pienentää sähkölaskuaan ja käyttää sähköä älykkäämmin. Yritys on muodostanut kumppanuuden suomalaisen energia-alan yhtiön Atumin kanssa tarjotakseen kotitalouksille helpon tavan tehdä energiaremontteja ja hankkia aurinkosähköjärjestelmiä.

"On olennaista rakentaa kumppanuuksia muiden toimijoiden kanssa, jotta asiakaskokemus olisi sujuvampi – erityisesti asennuksen jälkeen", sanoo Kalle Kaasinen, Atumin toimitusjohtaja ja perustajajäsen. "On haastavaa löytää ohjelmistoratkaisuja, jotka sopivat modernin älykkään sähkönkuluttajan moninaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi 30 prosentilla nykyisistä aurinkopaneeliasiakkaistamme on myös sähköautoja, ja suurin osa heistä on jo kysynyt parempia tapoja seurata kulutustaan ja tuotantoaan, kuten myös sitä että miten aurinkosähköa saisi paremmin käytettyä auton latauksessa", sanoo Kalle Kaasinen, Atumin toimitusjohtaja ja toinen perustaja.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Atumin kanssa ja siitä, miten älykkään sähkön alustamme täydentää heidän asiakkaidensa ostokokemuksiaan niin, että käyttäjät voivat hyötyä investoinnistaan mahdollisimman paljon", Hämmainen sanoo. "Odotamme innolla, että saamme rakentaa lisää kumppanuuksia Suomessa ja Euroopassa, ja kehittää alustaamme uusia toimintoja, jotka mahdollistavat aurinkosähkön optimaalisen käytön omassa kulutuksessa. Kehitämme esimerkiksi aurinkolatausta sähköautoille ja tukea ilmalämpöpumpuille, jotta kotitaloudet voivat hyödyntää omaa, päästötöntä sähköä mahdollisimman tehokkaasti."

"Yhteistyön rakentaminen Synergin kanssa antaa asiakkaillemme jo nyt välittömän pääsyn relevanttiin tietoon, jota he voivat käyttää päivittäin, olla tyytyväisempiä investointeihinsa ja rohkaista naapureitaan siirtymään myös aurinkoenergiaan", Kaasinen lisää.

Synergin aurinkosähkön monitorointipalvelu on reaaliaikainen ja ilmainen käyttää, ja se toimii suomeksi ja englanniksi. Palveluun voi tällä hetkellä liittyä kotitaloudet ja yksityishenkilöt useimmista Euroopan maista Suomen lisäksi (Alankomaat, Belgia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Itävalta, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Ranska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta).