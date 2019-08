Synnyttämisen historia on kertomus tasa-arvoistuvasta Suomesta

Kätilöiden työ avaa näkymän modernisoituvan Suomen historiaan ja taustoittaa kiinnostavasti viime aikojen syntyvyyskeskustelua.

Toimittaja ja kätilö Laura Kososen Suomi synnytti – Kätilöiden kertomaa (S&S 2019) on ensimmäinen tietokirja kotimaisten sairaalasynnytysten ja kätilöiden työn historiasta. Samalla se kertoo naisista, perheistä, hoivasta ja modernisoituvasta Suomesta. Synnyttämisen historia avaa mielenkiintoisen ikkunan koko hyvinvointivaltion kehitykseen ja suomalaisen tasa-arvon historiaan.

“Historia on usein miehisiä kertomuksia vallasta ja voittajista. Hyvinvointia ja kansakuntaa rakennetaan kuitenkin myös arjessa. Naisten, perheiden ja hoitotyön historia on vähemmän kirjoitettua kansallista tarinaa, joka ansaitsee tulla näkyväksi”, toteaa Kosonen teoksen esipuheessa.

Millainen on naisen asema? Entä suhtautuminen synnyttämiseen? Missä on isän paikka synnytyssairaalassa ja miten syntymästä tuli perhetapahtuma? Synnyttämisen ympärille on virinnyt vuosien varrella kiivaita julkisia keskusteluja, jotka ovat kuvia ajastaan: Mihin sävyyn 1960-luvulla puhuttiin ehkäisystä? Miten synnytyskivusta tuli poliittinen kysymys 1970-luvulla? Entä mikä johti siihen, että naisen oma kokemus synnytyksestään alettiin viimein vuosituhannen vaihteessa ottaa todesta?

Kattavaa tietokirjaa värittävät synnyttäjien omakohtaiset muistot, kätilöiden anekdootit sekä osuvat otteet aikalaiskeskusteluista. Tärkeässä osassa on hyvinvointivaltion virstanpylväs, Kätilöopiston sairaala (1960–2017). Suomen suurin synnytyssairaala oli myös opetussairaala, jossa koulutettiin kätilöitä kaikkialle Suomeen.

Aiheen ajankohtaisuutta lisää se, että Suomen kätilöliitto täyttää 100 vuotta tänä syksynä.

