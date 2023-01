Synnytysten määrä putosi Uudellamaalla – laskua 10 prosenttia

Tutkimus: Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on kohonnut autismiriski 4.1.2023 12:58:00 EET | Tiedote

Uuden lastensairaalan autismiyksikön vaikeasti autistisista potilaista suuri osa on maahanmuuttajataustaisia. Geneettiset tekijät eivät selitä ilmiötä. Alkuraskauden D-vitamiininpuutoksen mahdollista vaikutusta ilmiöön on syytä tutkia. Maahanmuuttajanaisia on tärkeää tukea äitiyshuollossa.