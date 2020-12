Synsam Optiset muuttaa Rewell-kauppakeskuksessa uusiin tiloihin – tarjolla Vaasan laajin silmälasikehys- ja aurinkolasivalikoima

Tiedote 7.12.2020. Synsam Optiset -liike palvelee asiakkaitaan Vaasassa ensi vuoden alusta entistä monipuolisemmalla valikoimalla. Liike muuttaa 4.1. kauppakeskus Rewellin sisällä uudistettuun 200m2-kokoiseen tilaan, jossa toimi aiemmin vaateliike Esprit.

Synsam Optiset -liikkeen nykyisissä tiloissa alkaa muuton myötä alennusmyynti maanantaina 7.12. Myös muuton jälkeen, avajaisviikoilla 4.-16.1.-21, asiakkaille on luvassa huipputarjouksia, tuote-esittelyjä ja asiantuntijoiden opastusta tyylivinkkeineen. Liikkeeseen on myös mahdollista varata henkilökohtainen aika tyyliasiantuntijalle.

– Synsamin toiminta Suomessa on vahvassa myötätuulessa, minkä ansiosta meillä on mahdollisuus panostaa myymäläverkostoomme. Liiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti kuluvana vuonna poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, Suomen Synsamin toimitusjohtaja Vesa Mars toteaa.

– Myös uusi tapa hankkia silmälaseja eli Synsam Lifestyle -palvelu on otettu hyvin vastaan. Synsam Optiset -liikkeenkin myynnistä iso osa tulee silmälasien vuokrauksesta, Mars jatkaa.

Uudistettujen tilojen ansiosta Synsamin valikoima Vaasassa kasvaa merkittävästi.

– Entistä avarammissa tiloissa voimme esitellä asiakkaillemme alueen kattavimman valikoiman silmälasikehyksiä ja aurinkolaseja. Olemme täyden palvelun silmälasiliike, jossa laillistetut optikkomme tutkivat asiakkaan näön perusteellisesti. Löydämme asiakkaalle ratkaisut kaikkiin näkemisen tarpeisiin, Synsam Optiset -liikkeen liikevastaava Pauliina Jokiranta sanoo.

Erikoisuutena urheilulaseja ja kierrätysmateriaalia

Synsam-ketju tunnetaan vahvuuksilla varustettujen urheilulasien asiantuntijana. Myös Synsam Optiset -myymälässä on iso valikoima sporttilaseja. Tarjolla on golfiin, pyöräilyyn, purjehdukseen, hiihtoon, lasketteluun ja moniin muihin lajeihin tarkoitettuja urheilulaseja.

Synsam on optisella alalla myös kestävän kehityksen edelläkävijä.

– Konkreettinen esimerkki Synsamin vastuullisuudesta on ympäristöystävällinen, kierrätysmateriaalia hyödyntävä silmälasimallisto Circular Collection, joka on tarjolla meillä uudistetussa liikkeessä, Jokiranta kertoo.

Circular Collection -malliston kehykset valmistetaan uusiomateriaalista, jonka raaka-aineena käytetään käytettyjä, Synsamin liikkeisiin tuotuja silmälasikehyksiä. Synsam Optiset kannustaakin asiakkaitaan tuomaan käytöstä poistetut silmälasit myymälän keräyslaatikkoon, josta yritys kierrättää ne uusien kehysten valmistusmateriaaliksi.

Synsam Optiset on ollut osa Synsam-ketjua jo viiden vuoden ajan. Synsam osti liikkeen Känsälän yrittäjäpariskunnalta vuonna 2015.

Synsam Optiset työllistää nykyään kuusi henkilöä. Marraskuussa liikevastaavana aloitti Pauliina Jokiranta, jolla on pitkä kokemus vähittäiskaupasta muun muassa vaatealalta.