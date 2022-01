HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

27.1.2022

Syntyvyyden kasvu ja muuttoliike ovat vauhdittaneet Hyvinkään väestönkasvua

Hyvinkään vetovoimaisuus näkyy viime vuoden väestönkehityksessä. Tulomuuttajien ennätyksellinen määrä ilahduttaa. Muuttovoittoa kaupunki sai yhteensä 336 asukkaan verran. Luonnollinen väestönlisäys oli Hyvinkäällä negatiivista, mikä merkitsee, että väestönkasvu perustui muuttoliikkeeseen.

- Viime vuoden väestönkasvu oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 282 asukasta, kertoo Hyvinkään kaupungin strategia-asiantuntija Taru Härkönen

Kotimaasta Hyvinkää sai muuttovoittoa yhteensä 205 asukasta vuonna 2021. Tulomuuttajia oli vuoden aikana yhteensä lähes 2900. Määrä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Ulkomailta Hyvinkää sai muuttovoittoa yhteensä 131 henkilöä.

- Maahanmuutto on tuonut lisäväestöä tasaisesti koko 2000-luvun, mutta korona-aikana maahan- ja maastamuuttovolyymit ovat olleet selvästi alhaisempia kuin sitä edeltävänä aikana, Härkönen toteaa.

Koronapandemian vaikutuksista muuttoliikkeeseen on jo nähtävissä joitakin ilmiöitä. Kehyskunnat ovat hyötyneet suurten kaupunkien kustannuksella, erityisesti Keski-Uudenmaan väestömäärä on kasvanut kovaa vauhtia.

- Tähän vaikuttaa osaltaan opiskelijoiden muuttovirrat, jotka ovat olleet osittain pysähdyksissä koronapandemian aikana. Myös monipaikkaisuus on lisääntynyt. Ihmiset viettävät enemmän aikaa vapaa-ajanasunnoillaan. Nähtäväksi jää, millä tavoin etäopiskelun ja etätöiden yleistyminen vaikuttaa muuttovirtoihin tulevaisuudessa, tarkentaa Härkönen.

Uudenmaan viidenneksi suurimpana kaupunkina Hyvinkää erottautuu asuinpaikkana hyvän sijaintinsa sekä monipuolisen kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonnan kautta. Kaupungin työpaikkaomavaraisuusaste (94,4 % vuonna 2019) on Uudenmaan kolmanneksi korkein Helsingin ja Vantaan jälkeen.

- Luvut osoittavat, että meillä on edellytyksiä jatkaa samaan suuntaan. Hyvinkäällä yhdistyy kaupungissa elämisen parhaat puolet hyviin harrastusmahdollisuuksiin sekä luontoelämyksiin. Työpaikkojen merkitys väestökehityksessä on tärkeä ja siten kehittyvä elinkeinoelämämme tukee myös muuttamista Hyvinkäälle. Lisäksi Hyvinkäällä on väestönkasvun ohella ollut erityisen positiivinen vire yritys- ja tonttipuolella, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kertoo.

Vauvoja syntyi selvästi enemmän vuonna 2021

Vuoden 2021 aikana syntyneitä oli yhteensä 381. Määrä on 13 % enemmän kuin vuonna 2020.

- Viime vuonna syntyi selvästi enemmän vauvoja kuin parina edeltävänä vuonna. Vuodesta 2011 alkanut valtakunnallinen syntyvyyden lasku näyttää taittuneen, iloitsee Luukkonen.

Kuolleisuus jäi vuonna 2021 edellisvuotta alhaisemmaksi. Kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 447, joka on 9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koronapandemia ei ole Hyvinkäällä näkynyt kuolleisuuden kasvuna vaan päinvastoin.

