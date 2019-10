Syöksyä vai kukoistusta? Talous notkahtamassa, mutta asuntokauppa piristynyt – ristiriitaiset faktat puhuttivat kiinteistönvälittäjiä

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on alan kattojärjestö. Keskusliitolla on seitsemän jäsenryhmittymää: Aktia Kiinteistönvälitys, Realia Group, RE/MAX Finland, Kiinteistömaailma, OP-Kiinteistökeskus, SP-Koti ja Suomen Kiinteistövälittäjät ry (SKVL). Keskusliiton tavoitteina on asuntokaupan vauhdittaminen, asuntokaupan turvallisuuden edistäminen ja välittäjien korkeampi ammattitaito.