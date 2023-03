Syömisen ja kuukautiskierron häiriöt voivat altistaa naisurheilijat vammoille ja urheilu-uran ennenaikaiselle päättymiselle

Kilpaurheilijat käyttävät suuren osan ajastaan suorituskykynsä kehittämiseen. Joskus urheilijan uralle sattuu kuitenkin haasteita, kuten urheiluvammoja, jotka voivat pysäyttää suorituskyvyn kehittymisen tai kääntää sen jopa laskusuuntaiseksi. Joissain tapauksissa vammat voivat myös päättää urheilijan uran. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että urheilijoilla uraa saattavat haitata myös syömiseen ja kehonkuvaan liittyvät haasteet. Naisurheilijoilla myös kuukautiskierto voi häiriintyä. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten urheilu-uran aikainen syömiskäyttäytyminen ja kuukautiskierron häiriöt ennustivat nuoruudessaan kilpaurheilua harrastaneiden naisten urheilu-uran kestoa sekä uran aikaisia vammoja.

– Tutkimuksessa havaitsimme yhteyden syömiskäyttäytymisen häiriöiden ja lyhyemmän urheilu-uran välillä. Tulos on mielenkiintoinen, ja sen taustalla olevien syiden selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia, kertoo väitöskirjatutkija Suvi Ravi liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Havaittu yhteys kuukautisten poisjäämisen ja vammojen sekä urheilu-uran päättäneen vamman välillä tukee aikaisempaa käsitystä siitä, että kuukautiskierron häiriöt voivat olla urheilijan uran kannalta haitallisia.

Syömiskäyttäytymisen haasteisiin tulee puuttua mahdollisimman nopeasti

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kuukautiskierron häiriöt ja viivästynyt kuukautisten alkaminen olivat yleisempiä urheilijoilla kuin ei-urheilijoilla. Syömiskäyttäytymisen häiriöissä ei havaittu eroja näiden ryhmien välillä missään tutkitussa ikävaiheessa. Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että sekä urheilijoilla että ei-urheilijoilla nuoruuden tai nuoren aikuisuuden aikainen häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä syömiskäyttäytymisen haasteisiin vielä aikuisuudessa.

– Nuorten kohdalla on erityisen tärkeää panostaa terveen ruokasuhteen kehittymiseen. Lisäksi syömiskäyttäytymisessä ilmeneviin haasteisiin tulisi puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ne eivät pääsisi pitkittymään, Ravi sanoo.

Tutkimustulokset auttavat urheilijoita ja heidän valmentajiaan ymmärtämään terveen ruokasuhteen ja toimivan kuukautiskierron merkityksen urheilijan uralle ja myös uran jälkeiselle elämälle.

– Syömishäiriöt ja lievemmätkin syömiskäyttäytymisen häiriöt ovat aina terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisia, ja kuukautisten poisjääminen ilman muuta selittävää syytä voi kertoa siitä, ettei energiaa saada riittävästi. Nämä haasteet ovat edelleen yleisiä urheilussa, ja niihin tulisi puuttua entistäkin hanakammin. Terveyttä ja suorituskykyä ei voi erottaa toisistaan. Pitkällä tähtäimellä katsottuna ne kulkevat aina käsi kädessä, Ravi tähdentää.

Tutkimukseen osallistui 100 nuoruudessaan kilpaurheilua kestävyyslajeissa harrastanutta naista, jotka kutsuttiin mukaan tutkimukseen vuosien 1990–2005 urheilumenestyksen perusteella. Tutkimukseen osallistui verrokiksi myös 98 samanikäistä kilpaurheilua harrastamatonta naista, jotka valittiin satunnaisotannalla väestörekisteristä. Vastaushetkellä tutkittavien ikä vaihteli 30–53 vuoden välillä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Suvi Ravi, suvi.m.ravi@jyu.fi, +358406707282