Syöpäkeskuksen uudisosa avasi ovensa potilaille

Syöpäkeskuksen uudistuneet, modernit tilat palvelevat potilaita Meilahdessa osoitteessa Haartmaninkatu 4. Uudisrakennukseen muuttaa tammikuun aikana valtaosa Syöpätautien klinikan toiminnasta, syöpäpotilaiden päiväsairaala Tornisairaalasta, hematologian poliklinikka Kolmiosairaalasta ja syöpätautien Paciuksenkatu 21:n poliklinikoita.

Syöpäkeskuksen uudisosassa sijaitsevat syöpätautien ja hematologian poliklinikat, lääkehoitoyksikkö sekä kliininen lääketutkimusyksikkö. Poliklinikkatoiminta ja lääkehoitoyksikkö on jakautunut neljään eri kerrokseen. Toisen kerroksen sisääntuloaulassa on hyytymishäiriöyksikkö, laboratorion näytteenotto, kahvio, infopiste, odotustila ja hiljainen huone potilaille ja saattajille. Ensimmäiseen kerrokseen on lisäksi tulossa kaksi uutta sädehoitolaitetta ja niihin liittyviä vastaanottotiloja sekä vuonna 2024 käyttöön otettava uusi PET-TT-kuvauslaite.

Syöpäkeskuksen vanhassa osassa Paciuksenkatu 3:ssa toimivat edelleen suurin osa sädehoito-osastoa ja radiolääkeyksikkö. Vanhaan osaan muuttavat myös palliatiivinen keskus sekä psykososiaalisen tuen yksikkö.

Syöpätautien vuodeosastot siirtyvät uuden Siltasairaalan 4. kerrokseen. Hematologian vuodeosastot ja päiväsairaalan lääkehoidot sijaitsevat Kolmiosairaalassa.

Huipputeknologiaa hyödynnetään nopeasti kehittyvissä hoidoissa

Syöpäpotilaille tarjotaan korkealaatuista, viiveetöntä syövän hoitoa moniammatillisissa hoitotiimeissä. Potilaalla on mahdollisuus saada uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa yhä yksilöllisempää hoitoa.

“Syöpäkeskuksen uudet tilat mahdollistavat huipputeknologian hyödyntämisen nopeasti kehittyvissä syöpähoidoissa”, kertoo toimialajohtaja Johanna Mattson.

Alkuvuodesta otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen sädehoidon MRI-ohjattu lineaarikiihdytin, jonka avulla pystytään entistä kohdennetummin hoitamaan vatsanalueen kasvaimia kuten haimasyöpää ja maksasyöpää. Myös verisyöpien ja kiinteiden kasvainten soluterapiahoidoille (mm. CART-hoidot) on tulossa modernit tilat.

“Viime vuosina toimintavolyymiltään kasvanut kliininen lääketutkimusyksikkö pystyy jatkossa tarjoamaan yhä useammalle potilaalle uusia kokeellisia lääkehoitoja”, iloitsee Mattson.

Lisätietoa Syöpäkeskuksen verkkosivulla: www.hus.fi/syopakeskus

