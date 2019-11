Syrjinnän vastainen urheilukongressi Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan PREACT-hanke emännöi kansainvälistä Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport -kongressia torstaista lauantaihin 28.–30.11.2019 yliopiston Liikunta-rakennuksessa.

Yliopiston kansainvälisessä kongressissa puhutaan sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja syrjinnästä urheilussa ja liikunnassa.

Monitieteinen ja kansainvälinen kongressi “Tackling discrimination – visions of gender equality in sport” keskittyy sukupuolten, seksuaalisuuden ja syrjinnän kysymyksiin koululiikunnan, liikuntaharrastusten ja kilpaurheilun aloilla. Keskiössä ovat myös sukupuolitettu koululiikunnan opetus, muunsukupuolisuus koululiikunnassa, urheiluvalmentajien ja urheilujärjestöjen tasa-arvonäkemykset sekä erilaisia hyviä käytänteitä selvitelleet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeet. Torstain pääpuhujana on sukupuolentutkija, tohtori Hannele Harjunen. Harjunen tutkii lihavuutta yhteiskuntatieteellisen naistutkimuksen ja niin kutsutun kriittisen lihavuustutkimuksen näkökulmasta ja on kiinnostunutuusliberalistisen talouden, ruumiin ja lihavuuden suhteista. Perjantain pääpuhuja on Minna-Maaria Antikainen, 43-vuotiaana kaapista ulos tullut transurheilija ja Dreamwear Club ry:n puheenjohtaja vuosina 2009–2015. Hän on aktiivinen baletin ja taitoluistelun aikuisharrastaja ja ensimmäinen aikuistaitoluistelun MM-kisojen miesten sarjassa naisten asussa kilpaillut urheilija. Kongressista ja sen ohjelmasta saa lisätietoa täältä: https://www.jyu.fi/sport/en/research/congresses/preact-congress

