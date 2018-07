Sysmän uusi sosiaali- ja terveyskeskus on valmis

Sysmän uusi sosiaali- ja terveyskeskus luovutettiin perjantaina 6.7. Sysmän kunnalle. Leppäkorventiellä sijaitseva uusi sote-keskus on kooltaan noin 1800 neliömetriä.

Sysmän uusi sosiaali- ja terveyskeskus luovutettiin perjantaina 6.7. Sysmän kunnalle. Leppäkorventiellä sijaitseva uusi sote-keskus on kooltaan noin 1800 neliömetriä.

Uuden sote-keskuksen rakennustyöt aloitettiin viime vuoden toukokuussa. Rakentaminen on työllistänyt keskimäärin 20 täyspäiväistä työntekijää, joista miltei jokainen on kotoisin Sysmästä ja lähikunnista. Tavoitteena on ollut tehdä rakennuksesta mahdollisimman energiatehokas: Korkeatasoinen talotekniikka ja aurinkoenergian hyödyntäminen säästävät energiakustannuksia huomattavissa määrin. Projektista on vastannut Insinöörityö Hentinen Oy.

”Olemme erittäin tyytyväisiä rakennustöiden kulkuun. Pysyimme aikataulussa ja budjetissa. Uudet tilat takaavat yhä paremmat lähipalvelut sysmäläisille”, iloitsee Mika Järvinen, Sysmän kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Sote-keskus parantaa myös Attendon mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen.

”Tässäkin hankkeessa Sysmä on tehnyt nopeita ja kustannustehokkaita päätöksiä kuntalaisten palveluiden kehittämiseksi. Henkilöstön kanssa yhdessä suunnitellut uudet tilat mahdollistavat entistä laadukkaamman hoidon ja hoivan tarjoamisen sysmäläisille. Hieno juttu, että tämä saatiin aikaan”, sanoo Kirsi Pitkälä, Attendon Sysmän terveyspalveluista vastaava johtaja.



Sote-keskukseen tulee vastaanottotilojen lisäksi röntgen sekä 20-paikkainen vuodeosasto. Uuden sote-keskuksen toiminta alkaa maanantaina 3.9. Kaikille kuntalaisille avoimia avajaisjuhlallisuuksia vietetään lauantaina 29.8.