Systemaattisella turvallisuusjohtamisella kohti turvallisempaa opiskelu- ja työympäristöä

Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja Tiina Ranta näkee suomalaisten oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuusjohtamisessa paljon hyvää tahtoa ja intoa, mutta samalla turvallisuustyö näyttäytyy osin vielä sirpaleisena.

Suomalaisten oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuusjohtaminen on vielä sirpaleista, mutta halu kehittää tätä toimintaa on suuri. Tämä käy ilmi Laurean lehtori Soili Martikaisen vuonna 2016 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa. Turvallisuusjohtaja Ranta on osallistunut Martikaisen kanssa yhteistyössä tiedonhankintaan osana molempien omaa tutkimushanketta.

"Olemme auditoineet kaikkiaan lähes sata suomalaista kohdetta niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella kuin korkeakouluissakin", Tiina Ranta kuvailee.

"Selvää on, että kaikki nämä toimijat hyötyisivät yhteismitallisesta mallista, jolla turvallisuusjohtamista toteutettaisiin systemaattisesti. Tässä onnistumiseksi tarvitaan riittävät resurssit sekä tekijöiden, riittävän osaamisen että myös taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi."

Yhtenäinen auditointimenettely Suomeen

Rannan ja Martikaisen tiedonkeruun yhteydessä tuli selvästi esille eri koulutusorganisaatioiden aito halu kehittää omaa turvallisuustoimintaansa. Vaikka selkeitä puutteita oli havaittavissa kaikissa auditointikohteissa, oli hyvää työtä kuitenkin jo tehty esimerkiksi turvallisuusdokumentaation laadinnan osalta.

Yhtenä keinona kehittää systemaattisuutta turvallisuusjohtamisessa Tiina Ranta näkee yhtenäisen auditointimenettelyn:

"Auditointi tarjoaa keinon selvittää eri opetuksen järjestäjien turvallisuusjohtamisen tilaa tasamitallisesti ja vertailukelpoisesti. Sen kautta jokainen kohde voi myös itse alkaa kehittää omaa turvallisuusjohtamistaan kohti kokonaisvaltaisuutta ja systemaattisuutta."

Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kesken

Ranta ja Laureassa muun muassa turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa opettava Martikainen ovat myös kirjoittaneet useita julkaisuja korkeakoulujen ja oppilaitosten käytännön turvallisuustyön avuksi.

Ammattikorkeakoulut tekevät myös Suomessa tiiviisti yhteistyötä oppilaitosturvallisuuden kehittämiseksi. Yksi esimerkki yhteistyöstä on valtakunnallinen Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto, jonka puheenjohtajana Ranta on toiminut vuodesta 2014 lähtien.

"Turvallisuutta ei kukaan voi rakentaa yksin, vaan yhteistyö on ehdottoman tärkeää. Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkostossa meillä on selkeät yhteiset tavoitteet ja halu jakaa osaamista korkeakoulujen kesken", Ranta tiivistää.

Lisätietoja:

Turvallisuusjohtaja Tiina Ranta, Laurea-ammattikorkeakoulu

Puh. 046 856 7891, tiina.ranta(at)laurea.fi