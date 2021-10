Syväsalmen silta Asikkalassa uusitaan, liikenne kiertotielle lauantaina 16.10. klo 8.00

Lahden Jokimaalla puhdistetaan pilaantunutta maaperää 23.9.2021 08:22:57 EEST | Tiedote

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Jokimaalla Lintulantiellä sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. Alueella on ollut ennen romuliike, jonka toiminnasta on päässyt maaperään metalleja. Alue on muuttumassa toimitila- ja teollisuusalueeksi. Maaperä puhdistetaan tänä syksynä ja puhdistamisesta vastaa kiinteistön omistava Lahden kaupunki. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 2700 tonnia noin 1500 neliömetrin alueella.