Syyriaisruoan Cafe Damascus laajentaa Kallioon

Suomalais-syyrialaisesta kohtaamisesta, ystävyydestä ja yhteistyöstä syntynyt projekti, joka alkoi illallisesta ja kehittyi pop-up ravintolaksi, cateringpalveluksi ja ruoka-alan yritykseksi, Cafe Damascus, laajentaa toimintaansa 17.9.2018 alkaen Kallioon, Kalliolan Setlementtitaloon (Sturenkatu 11). Cafe Damascusilla on kahvila myös Töölössä.

− "Home is where we are together” luo toimintamme perustan! Tarjoamme isoäitimme ravitsevia ja herkullisia reseptejä. Tavoitteenamme on luoda uutta yhdistämällä perinteitä vegaani- ja kasvisruokien tvistiin. Vaihtuva ruokalistamme tarjoaa vaihtoehtoja vegaaneille, kasvissyöjille ja allergikoille, kertoo Cafe Damascusin Wisam Abboud.



− Iloitsemme siitä, että Cafe Damascus avaa ovensa Setlementtitalolla. Haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta Kalliossa sekä tietenkin nauttia erinomaisesta ruoasta! Cafe Damascus tuo hyvän lisän lähialueemme lounas- ja kahvilatarjontaan, ja Setlementtitalo tarjoaa viihtymiselle ja yhdessä olemiselle hyvät puitteet. Kaikki talomme toimijat, ja toivottavasti myös muutkin naapuruston herkuttelijat, ottavat kahvilan omakseen, toteaa Kalliolan setlementtitalon johtaja Anneliina Wevelsiep.



Cafe Damascus on myös kulttuuria ja yhteinen olohuone.

-Seuratkaa tapahtumakalenteria, jotka tuomme teille uuteen kotiimme! Olemme innoissamme tästä monikulttuurisesta ja turvallisesta uudesta tilasta. Meille Cafe Damascus on toinen olohuone ja toivomme, että se on sitä myös teille. Meille saa tuoda tyynyjä, kasveja ja muita tavaroita, jotta tuntisitte paikan yhtä kodiksi kuin mekin, iloitsee Wisam Abboud, ja toivottaa kaikki tervetulleiksi luomaan yhteistä olohuonetta.

Cafe Damascusin aukioloajat:

Ma-pe klo 11 – 20

La klo 11 – 18

Osoite: Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki.