Syyskauden liikunnat alkavat Helsingissä!

Tulevaisuus puhuttaa Annantalolla tänä syksynä 28.8.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Tulevaisuus puhuttaa Annantalossa. Sinne on tehty Tulevaisuuslaboratorio, joka on koko vuoden kestävä taiteellinen ja kokemuksellinen tulevaisuuksien tutkimisen tila. Tänä syksynä on tulossa lisäksi aiheeseen liittyviä maksuttomia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia.