Syyskuun lopun päällystystöitä Lounais-Suomessa

Kaarinasta Piikkiön suuntaan päällystetään myös maantien 110 varren jalkakäytävää ja pyörätietä välillä Ladjakoski-Hulkkio. Päällystyskohteen pituus on noin kaksi kilometriä. Liikenne joudutaan ohjaamaan työkohteen ohitse maantien ajoradalla. Satakunnan Jämijärvellä päällystetään Jämin maantietä 2613. Maantie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Paikalla on liikenteenohjaus.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 7050 902