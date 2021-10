Syyskuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa ja ikäryhmissä. Työttömyys pieneni Vaasan seudulla 2 037 henkilöllä (- 38 %), Kokkolan seutukunnassa 154 henkilöllä (- 8 %) ja Pietarsaaren seudulla 616 henkilöllä (- 40 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 3,3 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa ikäryhmissä. Eniten vähennystä oli 30­34-vuotiaiden ikäryhmässä, 422 henkilöä vuotta aiempaan nähden (­ 38,8 %). Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 804, mikä on 354 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 75 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien määrä pieneni 25­29-vuotiaiden ikäryhmässä 322 henkilöllä vuoden takaisesta 746:een työttömään. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 2 700 eli 753 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (39,7 % kaikista työttömistä työnhakijoista). 60­64-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten työttömiä työnhakijoita eli kaikkiaan 1 105 työtöntä.

Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 430, mikä on 340 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 135 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 079, mikä on 203 enemmän kuin vuosi sitten.

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvussa

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon syyskuun aikana 2 876, mikä on 773 enemmän (+ 36,8 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Syyskuun aikana avoinna oli yhteensä 5 090 työpaikkaa, mikä oli 1 572 paikkaa (+ 44,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna kaikissa ammattiryhmissä, eniten prosessi­ ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+ 214).

- Osaavan työvoiman saatavuuden on odotettu pahenevan entisestään työllisyystilanteen parantuessa. Pohjanmaan TE-toimisto on ottanut käyttöön uuden TE-live rekrytointipalvelun, joka auttaa yrityksiä rekrytointiprosessissa. Lisäksi uudessa voimaan astuvassa työlupalinjauksessa on aikaisempaa enemmän ammattiluokkia, Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari kertoo.