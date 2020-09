Syyskuussa vielä huvitellaan tunnelmallisessa huvipuistossa – Linnanmäen Valokarnevaali siirtyy ensi vuodelle

Jo neljätoista vuotta järjestetty perinteinen Valokarnevaali siirtyy pidettäväksi ensi vuoden lokakuulle. Linnanmäen portit suljetaan poikkeuksellisesti sunnuntaina 27.9. Viimeisenä viikonloppuna tunnelmoidaan huvipuiston syysvalaistuksessa, johon valohahmot tuovat lisähohtoa pimeiden iltojen ihastukseksi.

Linnanmäen huvipuistokausi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen. Kausi aloitettiin seitsemän viikkoa myöhässä, uudenlaisin järjestelyin. Maailman huvipuistotoimiala on tehnyt tiivistä yhteistyötä koko vuoden jakamalla kokemuksiaan ja oppejaan, varmistaakseen terveydelle turvallisen huvittelukokemuksen kaikille asiakkailleen. Linnanmäki on erityisen iloinen siitä, että huvipuistossa huvittelu on ollut terveydelle turvallista sekä huvipuiston henkilöstölle että asiakkaille koko huvikauden ajan.

Linnanmäen kauden päättävä Valokarnevaali on perinteisesti houkutellut runsaasti asiakkaita ihastelemaan valojen väriloistoa pimenevinä syysiltoina sekä nauttimaan huvilaiteajeluista värikkäiden valojen lomassa. Vallitsevan poikkeustilanteen johdosta Linnanmäen Huvipuisto on kuitenkin tehnyt päätöksen siirtää 15. Valokarnevaalin seuraavalle vuodelle. Näin ollen Linnanmäen huvikausi 2020 päättyy sunnuntaina 27.9.

Linnanmäki tiedostaa, että perinteistä Valokarnevaalia tullaan kaipaamaan. Huvikauden 2020 päättävään viikonloppuun halutaan siksi panostaa. Linnanmäeltä muistutetaan, että nyt on vielä oiva ajankohta hyödyntää Kausihupia tai tälle kaudelle ostettuja rannekelahjakortteja, sillä huvipuistokävijöitä hemmotellaan pimenevissä syysilloissa huvipuiston väriloiston lisäksi liikkuvilla valohahmoilla. Sunnuntai-illan viimeisinä minuutteina kuullaan Vuoristoradan jarrumiesten perinteinen kauden päätöskierros junatorvien säestämänä.

Linnanmäellä on käynnissä huvihullutukset viimeisen viikonlopun ajan. Onnenpyörää voi pyöritellä kolme kierrosta kahden hinnalla. Lisäksi asiakkaat voivat viedä huvimuistot koteihinsa lautapelin tai huvipuistoherkkujen muodossa. Pääportin Shop Caramellissä on tarjolla monia herkkuja puoleen hintaan ja HupiCity-lautapelin ostaja saa Linnanmäki-muistipelin kaupan päälle. Tarjoukset ovat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Lisätietoja päätösviikonlopusta: www.linnanmaki.fi/fi/veikeat-vinkit-viimeiseen-hupiviikonloppuun