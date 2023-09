SyysMatin Markkinat – historiaa ja hauskuutta tai lempeää rauhaa kaikenikäisille

Järjestyksessä 16. SyysMatin Markkinat pidetään lauantaista sunnuntaihin 16.–17.9. Espoon tuomiokirkonmäellä. Maksutonta kokeiltavaa ja testattavaa löytyy niin lapsille kuin aikuisillekin. Vanhan ajan markkinoiden tapaan markkinakojut tarjoavat mukavaa, kaunista, herkullista ja hyödyllistä käsitöistä satokauden tuotteisiin. Myös paikalliset yhdistykset ja järjestöt esittäytyvät.

Tule kokemaan Markkinoiden hauskuus: eläinrakkaita ilahduttavat alpakat, ponit, hali- ja vetokoirat. Keppihevospaja ja -kilparata kutsuvat alaa rakastavia ja eläinrakkaita. Lapsia ilostuttavat pikkulasten enkelikierros, Nalle-vaarin polku, nikkarointipaja, kollipolku, kalastus jokirannassa ja monet muut.

Tekijäihminen testaa taitojaan puujalka- ja purkkikävelyssä tai jokivarren kaarnalaivaveistämöllä, laulaa rippikoululauluja, kokeilee lentotaitoaan MAF:n lentosimulaattorissa tai pelastamisvalmiuttaan VPK:n pelastusradalla.

Historiasta kiinnostuneet hakeutuvat kirkonmäen, keskiaikaisen tuomiokirkon ja hautausmaan historian äärelle, seuraavat urkujen esittelyä ja kurkkaavat urkujen sisään. Rauhoittuja hakeutuu Pienelle pyhiinvaellukselle tai ikoninäyttelyyn, tekee omat rukoushelmet tai hiljentyy ikonialttarin äärellä. Sunnuntaina klo 10 pidetään tuomiokirkossa iloinen musiikillinen perhemessu.

Markkinatouhu väsyttää, joten lopuksi syödään! Kahvikärryistä, Nostalgia-kaffeteriasta ja Kestikievarista voit ostaa juotavaa ja pientä purtavaa. Soppatykistä saat hernekeittoa ja Kirkkopuiston puolella on makkarapiste. Läheinen VPK tarjoaa maukkaan buffetaterian.

SyysMatin Markkinat ovat yksi suurimmista tapahtumista Espoossa vuosittain. Ne keräävät 10 000 kävijää kahden päivän aikana. Markkinat ovat tilaisuus tavata uusia ihmisiä ja tervehtää vanhoja tuttuja. Markkinat ovat historiaan nojaava tapahtuma, jonka avulla espoolaiset voivat tuntea kuuluvansa sukupolvien ketjuun, joka on turvautunut Jumalaan sekä hyvinä että pahoina päivinä.

SyysMatin Markkinat järjestää Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on päihteetön tapahtuma. Koko markkina-alue on kävelyaluetta. Markkinakojut ja tapahtumapisteet ovat avoinna molempina päivinä klo 10–16.

Osoite: Espoon tuomiokirkonmäki, Kirkkopuisto 5 – Kirkkoranta 2, 02770 Espoo