T-Media ottaa kasvuloikan ja vie Luottamus&Maine-tutkimusmallin Ruotsiin

Maineenjohtamiseen erikoistunut analytiikkayritys T-Media Oy laajentaa toimintaansa avaamalla tytäryhtiön, Reputation and Trust Analytics AB:n, Tukholmaan. Yhtiön lippulaivatuote, Reputation&Trust-tutkimusmalli, viedään Ruotsin markkinoille paikallisen asiantuntijatiimin voimin.

T-Median kansainvälisen laajentumisen ensimmäinen vaihe on osa kasvusuunnitelmaa, jonka yhtiö on laatinut yhteistyössä ruotsalaisen teknologiaan sijoittavan Neqstin kanssa. Neqst hankki vähemmistöosuuden T-Mediasta heinäkuussa ja osallistuu aktiivisesti hallitustyöskentelyyn kasvustrategian vauhdittamiseksi.

"Reputation&Trust-tutkimusmalli on käännetty yli 20 kielelle ja se on jo pitkään osoittanut toimivuutensa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Olemme palvelleet lukuisia kansainvälisiä yrityksiä, ja nyt tavoitteenamme on vahvempi kansainvälinen asema. Uusien toimistojen voimin ja paikallisella osaamisella voimme palvella sekä uusia että nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin. Neqstin kokemus ja kontaktiverkosto ovat keskeinen tekijä laajentumisessamme", T-Median toimitusjohtaja ja perustaja Harri Leinikka sanoo.

"Lähestymistapamme sijoittamiseen on pitkäaikainen ja meitä ohjaa intohimo menestystarinoiden rakentamiseen. Sijoitamme yrityksiin, joilla on vakiintunut liiketoimintamalli ja syvällistä teknistä osaamista keskeisillä aloilla. T-Median korkeatasoinen analytiikkaosaaminen, vaikuttava asiakaskunta ja kannattavuus täyttävät tiukat kriteerimme. Maineen hallinnan merkitys tulee kasvamaan nykypäivän liiketoimintaympäristössä", Neqstin partneri Henrik Scharp sanoo.

Tukholman toimiston avaamisen ohella T-Media rekrytoi uusia asiantuntijoita Pohjoismaiden tiimiinsä Ruotsissa. Analytiikka ja tuotekehitys hoidetaan edelleen Helsingin pääkonttorissa.

"Olen ylpeä siitä, että voimme kasvattaa suomalaista palveluvientiä vahvoilla hartioilla ja että asiantuntemuksellemme on kansainvälistä kysyntää. Kasvumme Pohjoismaissa tuo myös työtä Suomeen," Leinikka iloitsee.