T3-sairaalan työmaalla koronatartunta – ei altistuneita

Hartela rakentaa Turussa TYKS:n T3-sairaalaa. Työmaalla työskentelee yhteensä 280 henkilöä. Eilen tiistaina 22.9. on yksi työmaalla työskentelevä aliurakoitsijan työntekijä saanut positiivisen koronatestin tuloksen. Hän ei ole ollut työmaalla torstain 17.9. jälkeen ja oireet ovat alkaneet 18.9.

Koronatartunnan saanut henkilö työskentelee aliurakoitsijan palveluksessa. Hän on työskennellessään noudattanut työmaan koronaohjeistuksia, ja oireita edeltävän työpäivän aikana hän ei ollut altistavissa kohtaamisissa muiden työntekijöiden kanssa. Altistuneita ei Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiotorjuntayksikön arvion mukaan ole.

"On harmillista, että aliurakoitsijamme työntekijällä on todettu koronatartunta, mutta onneksi altistuneita ei katsota olevan. Näin isolla työmaalla on ollut vain ajan kysymys, että koska koronatartunnat löytävät myös meille. Tilanne on onneksi hyvin hallinnassa ja sitä seurataan tarkasti. Tällä hetkellä meillä on viranomaisten lupa toimia normaalisti ja tartunnan saanut toipuu kotona," kertoo aluejohtaja Lauri Piitari Hartelasta.

Työmaalla on voimassa Hartelan laatimat koronaohjeistukset, joiden mukaan on huolehdittu turvaväleistä ja hygieniasta. Tilannetta seurataan tarkasti ja noudatetaan viranomaisten ohjeita.

TYKSin T3-sairaalan uudisrakennus nousee nykyisen T-sairaalan yhteyteen junaradan ja Helsinginkadun päälle rakennettavalle betonikannelle. Työmaalla työt ovat nyt sisävalmistusvaiheessa ja sairaala valmistuu loppuvuodesta 2021.