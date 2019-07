Taco Bell ja BURGER KING® paiskaavat kättä – ainutlaatuinen autoravintolakeskittymä Espoon Nihtisiltaan

Espoon Nihtisiltaan aukeaa monipuolinen autoravintolakeskittymä, kun Taco Bell, BURGER KING® ja Itsudemo -ravintolat avaavat ovensa torstaina 18.7.2019 klo 11. Sekä BURGER KING®- että Taco Bell -ravintoloissa on Drive Thru -autokaistat. Taco Bell jakaa avajaispäivänä veloituksetta Freeze-juomia ja BURGER KING® Mansikkapirtelöitä.

Nihtisillasta tulee oikea herkuttelijan paratiisi, kun saman katon alla on kolme erilaista ravintolaa: burgereita tarjoava BURGER KING®, Etelä-Kaliforniasta lähtöisin oleva Taco Bell ja sushiravintola Itsudemo. Tilaa ei myöskään puutu, sillä kolmella ravintolalla on yhteensä lähes 400 asiakaspaikkaa. Ravintolat avaavat ovensa torstaina 18.7.2019 klo 11, ja luvassa on asiakkaille mieluisia avajaistarjouksia.

Avajaispäivän kunniaksi Restis-mobiilisovelluksen kautta on saatavilla herkullisia kuponkitarjouksia sekä Taco Bell- että BURGER KING® -ravintolaan: Taco Bellissä saa ateriat puoleen hintaan, kun tilauksen tekee Restiksellä ja BURGER KING®:ssä WHOPPER®-ateria kustantaa vain 5 euroa. Edut voi hyödyntää sunnuntaihin 21.7. asti.

Lisäksi Taco Bell tarjoaa Drive Thru -autokaistan 50 ensimmäiselle asiakkaalle Freeze-juoman veloituksetta minkä tahansa oston yhteydessä. Myös BURGER KING® palkitsee 58 ensimmäistä asiakasta kesäisellä Mansikkapirtelöllä.

”Olemme erittäin innoissamme, että saamme avata Suomen ensimmäisen Drive Thru -autokaistallisen Taco Bell -ravintolan Espooseen. Tätä autoilevat espoolaiset ovat odottaneet”, iloitsee Taco Bell Suomen ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

Pikaruokaravintoloiden hurja kasvu jatkuu

Nihtisillan ravintola on BURGER KING® -ketjun 58. ravintola Suomessa. Ensimmäinen BURGER KING® -ravintola avattiin vuonna 2015 Helsingin Mannerheimintielle, jonka jälkeen kasvu on ollut hurjaa. Myös Drive Thru -autokaistalliset ravintolat ovat yleistyneet.

”Olemme avaamassa loppuvuonna vielä ainakin kolme ravintolaa. Ravintolaverkostomme kattaa jo lähes koko Suomen”, kertoo BURGER KING® Suomen ketjujohtaja Siru Kalpio ja jatkaa: ”Nihtisilta on paikka, jossa ihmiset liikkuvat paljon yksityisautoilla, joten Drive Thru on siellä välttämätön.”

Taco Bell rantautui Suomeen syksyllä 2017. Nihtisilta on jo ketjun yhdeksäs ravintola ja ensimmäinen ravintola, jossa on myös Drive Thru -autokaista. Loppuvuoden aikana on tarkoitus avata vielä ainakin yksi ravintola Turkuun.

Ravintoloiden lisäksi samalla tontilla sijaitsee jo olemassa oleva HOK-Elannon ABC-mittarikenttä.