Taco Bell® juhlistaa tacoja kuun avustuksella 4.5.

Taco Bell -pikaruokaravintolabrändi käynnistää ensimmäisen globaalin kampanjansa palkitsemalla tacokuun bonganneita asiakkaita ilmaisilla tacoilla.

Kuu tunnetaan vaikutusvaltaisena taivaankappaleena ympäri maailmaa – vuorovesien ja unen lisäksi sen kosmisia vaikutteita ja johdatusta on yhdistetty niin astrologiaan, magiaan kuin ihmissusiinkin. Nyt Taco Bell kanavoi kuun voimia juhlistaakseen tacoja maailmanlaajuisesti. Kahdesti kuukaudessa kuu näyttäytyy puoliympyränä muistuttaen tacoa – siksi kaikille tacokuun loisteen bonganneille on luvassa palkinto.

Jos siis olet odottanut maailmankaikkeudelta merkkiä kokeilla Taco Bellin kuuluisia tacoja - se on tässä. Taco Bell kannustaa kiinnittämään huomiota kuun muotoon 3. toukokuuta, sillä taconnälkäiset ympäri maailmaa saattavat huomata sen jäljittelevän ikonisen tuotteen muotoa. Sen kunniaksi kuluttajat voivat lunastaa ilmaisen tacon 4. toukokuuta kaikista Suomen Taco Bell -ravintoloista joko paikan päältä tai kotiinkuljetuspalveluista koodisanalla “tacokuu”.

“Mahtavaa, että pääsemme polkaisemaan Taco Bellin kaikkien aikojen ensimmäisen globaalin kampanjan käyntiin valjastamalla siihen maailman suurimman ja tavoittavimman mainostaulun, kuun”, kertoo Alina Niemi, Taco Bell Suomen markkinointipäällikkö. "Toivomme, että tacokuu syventää entisestään asiakkaidemme rakkautta tacoon, joka on maailmanlaajuinen suosikkituotteemme. Kun tacokuun on kerran nähnyt, sitä on vaikea olla enää huomaamatta. Tacokuu onkin kattavan “I See A Taco”-kampanjan ensimmäinen osa, jonka tarkoituksena on herätellä kuluttajia bongaamaan kuuluisaa taco-muotoa kaikkialta.“

Tacokuun aikana himoittuja tacoja on saatavilla ilmaiseksi vain 4. toukokuuta 2021. Tuotteen voi lunastaa joko paikan päällä Suomen Taco Bell -ravintoloissa tai Restis, Wolt ja Foodora -tilausten yhteydessä koodisanalla “tacokuu”. Ilmaisia tacoja jaetaan tacokuun kunniaksi lähes 30 Taco Bell -maassa.

Lue lisää: tacobell.fi/tacokuu