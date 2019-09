Tähtipelaaja Teemu Pukista elämäkerta

Tänään julkaistava Juha Kanervan elämäkertateos Teemu Pukki - Koko tarina käy läpi pelaajan elämän ja uran Kymenlaakson pikkukentiltä Englannin jättistadioneille.

Jalkapalloilija Teemu Pukki on yksi suomalaisen urheilutaivaan kirkkaimpia tähtiä. Kotkassa kasvanut Pukki loistaa niin seurajoukkueessaan Norwichissa kuin Suomi-paidassa Huuhkajissa.

Pukin 2018–2019 kausi oli häkellyttävä, sillä hyökkääjä voitti Englannin Championshipin maalikuninkuuden 29 osumallaan ja tuli valituksi sarjan parhaaksi pelaajaksi. Kaiken kruunasi Norwichin nousu Valioliigaan, jossa Pukki on noussut lyhyessä ajassa jalkapallon supertähtien joukkoon.

Teemu Pukki – Koko tarina on elämäkertateos, jossa käydään läpi pelaajan elämä ja ura Kymenlaakson pikkukentiltä Englannin jättistadioneille. Mukana ovat kulttihyökkääjän muistorikkaimmat esitykset Suomen A-maajoukkueessa: unohtumaton maali Gijónissa 2013 ja Huuhkajien riemukulku Kansojen liigassa syksyllä 2018. Kyse on sankaritarinasta, mutta myös kasvu- ja selviytymistarinasta, sillä Pukin uralle mahtuu myös vastoinkäymisiä.

Teoksen kirjoittaja Juha Kanerva on kokenut urheilutoimittaja, joka on seurannut Pukin

uraa yli kymmenen vuoden ajan. Kanerva on ollut mukana kirjoittamassa Jalkapallon pikkujättiläistä (2003), Vuoden urheilukirjana palkittua Rakas jalkapallo -teosta (2007). Kanervan ja Vesa Tikanderin laatima Urheilulajien synty valittiin Vuoden urheilukirjaksi 2012.

Kirjan on kustantanut Readme.fi Oy.

Lisätiedot:

Kustantaja: Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi

Arvostelukappalepyynnöt: palvelu@readme.fi

Kirjan esittely kustantajan verkkosivuilla: https://www.readme.fi/kirja/teemu-pukki-koko-tarina/