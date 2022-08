Taide-elämän toimijat murtautuvat Facebookissa instituutioiden välittämän taiteen rinnalle

Salomäenpää tarkastelee suomalaisten taide- ja kulttuurisivujen sekä -ryhmien toimintaa Facebookissa. Väitös selvittää, kuinka Facebook voisi palvella taiteen uutena julkisena alueena osana alan osallistumista, keskustelua ja päätöksentekoa. Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, toteutetuista projekteista sekä yhden anonymisoidun ryhmän tarkastelusta.



Institutionaalinen taidemaailma koostuu järjestelmänä asiantuntijoiden johtamista instituutioista. Se pyrkii hallitsemaan taiteen alan kokonaisuutta, myös julkisuutta, mutta samalla se yksinkertaistaa taide-elämän oman määrittelynsä alaisuuteen. Tutkimus avaa sitä, miten järjestelmien ulkopuolelle jäävä taiteeseen liittyvä toiminta kuuluu taide-elämään institutionaalisen taidemaailman sijaan.

– Uudet asiat syntyvät taide-elämässä, mutta kun ne liitetään taidemaailmaan, ne kohtaavat valtion ja markkinoiden vaatimukset, Salomäenpää kertoo.

Taidemaailma ei ole kuitenkaan suljettu, ja sillä on yhteys kansalaisten demokraattisen osallistumisen ihanteisiin. Tutkimus arvioikin, millaisia osallistumismahdollisuuksia ihmisillä on taiteen kentän keskusteluun, ja miten se voisi kehittyä sosiaalisen median kautta.



Salomäenpään väitös osoittaa, että Facebook toimii välittäjänä taiteeseen liittyvässä kommunikatiivisessa toiminnassa kahdella tasolla. Ensinnä, Facebook tekee toiminnan mahdolliseksi hyödyllisillä tavoilla. Toiseksi, Facebook mahdollistaa itsenäisen työskentelyn. Vapaaehtoistyön merkitys uusien asioiden avaamisessa on keskeistä. Toiminta saatetaan kokea helpommaksi ilman hidastavaa byrokratiaa tai ohjausta.

– Taide-elämä kietoutuu taidemaailman ennen hallitsemaan julkisuuteen Facebookin välityksellä. Sosiaalisen median alustat antavat ihmisille uusia valmiuksia ammattimaiseen osallistumiseen ja toimintaan, ja ne valitaan tiettyyn käyttöön, Salomäenpää sanoo.

Facebookia ei mielletä alustana, jolla luotaisiin uudenkaltaista taidemaailman demokratiaa, mutta se on osoittautunut hyödylliseksi erilaisille ryhmille ja projekteille. Facebook mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen, ja jopa avoimen päätöksenteon. Mutta on selvää, että sosiaalinen media tarvitsee instituutioita kehityksessään eteenpäin.

Tutkimus parantaa ymmärrystä taide-elämän kehittymisestä

Taiteeseen liittyvän kommunikatiivisen toiminnan tutkiminen sosiaalisessa mediassa tähtää ymmärtämään uusien mahdollisuuksien myötä kehittyvää osallistumista. Ajankohtaisuus ja taidemaailman ja taide-elämän suhteen pohdinta avaa uutta taidekasvatuksen ja nykykulttuurin tutkimuksen polkua. Väitöstyö laajentaa keskustelua akateemisen kentän ulkopuolelle, jolloin ajatukset tarjoavat kulttuuripoliittiseen pohdintaan myös käytännön muutostarpeita.

– Instituutioiden toiminnassa olisi tarpeellista kehittää sosiaalisen median palveluja ja myös ymmärtää näiden mahdollisuudet. On tärkeätä huomioida yhteisön ja sen jäsenten toiminta ja verkostoituminen, Salomäenpää toteaa.

FL Ilkka Salomäenpään taidekasvatuksen väitöskirjan "Art Life as Communicative action on Facebook " tarkastustilaisuus järjestetään yliopiston päärakennuksen salissa C4 12.8.2022 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Max Ryynänen (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Pauline von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations 538, Jyväskylä 2022,ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9330-6

Ilkka Salomäenpää valmistui Jyväskylän yliopistosta 2006 filosofian maisteriksi ja 2010 filosofian lisensiaatiksi. Salomäenpää on työskennellyt taiteen, kulttuurin ja median aloilla 1990-luvulta lähtien. Hänellä on työkokemusta niin audiovisuaalisesta ohjelmatuotannosta kuin tutkimus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä muun muassa Yleisradiossa, Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Vaasan yliopistossa.

