Taide- ja musiikkifestivaali Nummela Art Nightin vuoden 2023 korkeatasoinen ja monipuolinen taidekattaus on nyt valmis

Nummela Art Nightin taidetarjonta on tänä vuonna jälleen monipuolinen ja korkeatasoinen. Katutaiteen tekijöitä löytyy niin graffiti-, kuvitus-, kuin muraali- ja kynäruiskupuolelta. Heitä yhdistää intohimo maalaamiseen, rohkea värien käyttö, sekä monipuoliset tekniikat. Tapahtuman "urbaani luonto" -teema jättää varaa leikittelylle, ja värikkäät teokset tarjoavatkin katsottavaa ja koettavaa tapahtuman ajaksi. Vaikka tekijät ovat hyvin eri tyylisiä, yhdistää kaikkia seikkailullisuus, ja kokonaisuudesta on tulossa vähintäänkin jännittävä. Tapahtuman visuaalisesta karkista vastaavat tänä vuonna Acton, Aezone, Deos, Jutta Kivilompolo, Ossi Pirkonen, VJ Indigo, Janne Parviainen, Good Things, Teemu Leino, Salla Ikonen, Sami Serpola Art, MEAS & Brandon Delany, Tarja Ruuska & Vihdin Lukio ja Vihdin Kuvataidekoulu.



Poikkitaiteellisen festivaalin lokaationa toimii tällä kertaa Nummelan Pajuniityssä sijaitseva Aura Light Certos Areena ja sen lähiympäristö. Normaalisti muun muassa jalkapalloilijoita ja yleisurheilijoita palveleva areena muuttuu tapahtuman ajaksi värikkääksi video- , ääni- ja kuvataiteen täyttämäksi taikamaailmaksi. Areenan videotaiteesta vastaa helsinkiläinen VJ, videotaiteilija, DJ ja musiikin tuottaja Juha Forsander alias VJ Indigo. Indigo on tuottanut videoinstallaatioita esimerkiksi Lux Helsinkiin ja Oulun Lumo valofestivaalille. Ylen Avaruusromua radio-ohjelman kanssa yhteistyössä luotu taide-elokuva Betonisen aikakauden muistomerkit on nähtävissä Yle Areenassa. Äänimaailman toteutuksesta vastaa tamperelainen kokeellisia ääniteoksia livenä improvisoiden toteuttava Suhina Kollektiivi. Äänimaailman kokeakseen kävijä tarvitsee oman älypuhelimen/-laitteen ja kuulokkeet, joita on lainattavissa myös tapahtumassa.



Aura Light Certos Areenalla nähdään myös Vihdin lukion nykytaideprojekti ”Minun luontoni”, jossa yhdistyy valokuva, ympäristö- ja kasvitaide. Opiskelijoiden suunnittelemat valokuvat on toteuttanut valokuvaaja Tarja Ruuska yhdessä floristi Sirkku Leppäkorven ja Vihdin lukion kuvataideopettajan, yhteisöllisyyskoordinaattorin ja hankeharjoittelijan kanssa.



Aluetaiteen kuraattorina ja tuottajana on tuttuun tapaan vihtiläinen taiteilija Salla Ikonen, jonka teoksia on nähtävänä ympäri Suomea. "On hienoa, että kotikunnassa järjestetään näin monipuolinen taiteen juhla, jossa sekä musiikki, että visuaalinen taide pääsee oikeuksiinsa. On ollut kunnia olla mukana Palma Art -festivaalista lähtien kuratoimassa katutaidetta. Haaveenani on, että tulevaisuudessa Vihtiin saataisiin esimerkiksi katutaidepuisto tai -alue, jossa mm. festivaaliteoksia olisi mahdollista nähdä jatkossakin", kertoo Ikonen.



Tapahtuman liput on nyt myynnissä Tiketissä 25 euron hintaan. Tapahtumassa on vihtiläisen ravintola Ned Kelly'sin toteuttama rajattu anniskelualue, mutta muutoin tapahtuma on ikärajaton ja tänä vuonna uutena järjestelynä alle 7-vuotiaat lapset pääsevät tapahtumaan 5 euron hintaisella lastenlipulla.



”Olemme saaneet kiinnitettyä syksyn tapahtumaan laadukkaan ja edustavan kattauksen tämän hetken vaihtoehtoisemman laidan kärkitaiteilijoita; taiteen ja kulttuurin kentän innoittajia ja uudistajia. Luvassa on taas edellistä vuotta värikkäämpi ja monipuolisempi kokonaisuus. Tänä vuonna panostamme eritoten alueen visuaaliseen ilmeeseen ja taianomaiseen tunnelmaan, jota kannattaa tulla aistimaan myös Vihdin ulkopuolelta", kertoo tapahtuman tuottaja Tommi Muhli.



Liput Tiketistä (25e/5e) osoitteesta: https://www.tiketti.fi/nummela-art-night-aura-light-certos-areena-nummela-lippuja/92088

Nummela Art Night 7.10. 2023, Pajuniitty (Aura Light Certos Areena)

Pysy ajan tasalla seuraamalla: http://www.vihti.fi/nummelartnight

FB: https://www.facebook.com/events/324765506552149

IG:https://www.instagram.com/nummelartnight/

#nummelartnight

