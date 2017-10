Taide ja yhteisöllisyys kohtaavat Jakomäen ja Alppikylän yhdistävässä alikulussa – avajaisia juhlitaan to 26.10.2017

Jakomäen ja Alppikylän välinen alikulkukäytävä on tärkeä kulkureitti peruskoululaisten koulumatkoilla. Broda2-projektin myötä alikulku on uudistettu niin puitteiltaan kuin myös taideanniltaan. Alueen lasten kanssa yhteistyössä toteutettu taidelaattaprojekti huipentuu kun alikulku vihitään virallisesti käyttöön 26.10.2017.

”Broda2-projekti on esimerkki mahtavasta yhteisön voimasta, miten hieno luova voima alueemme nuorissa ja lapsissa piilee. On ollut todella upeaa saada olla osa tätä hienoa projektia ja on hauskaa nähdä laatat vihdoin lopullisella paikallaan alikulussa. Jakomäki saa arvoisensa kruunun.” pohdiskelee Broda2 -taideprojektin yhdessä Jakomäen peruskoulun oppilaiden kanssa toteuttanut taiteilija Pekka Paikkari.

Kaikille avoimissa ja ilmaisissa avajaisissa monipuolinen ohjelma

Ohjelmassa on virallinen nauhanleikkuu, projektin avainhenkilöiden haastatteluja sekä Roskabaree –kierrätyssirkusshow. Alueen lasten oma Jakomäen viihdeorkesteri esiintyvät. Kaikki halukkaat voivat tutustua myös ambulanssiin. Tarjolla lohikeittoa!

Tilaisuuden avaa kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Paikalla on alikulun laatat yhdessä Jakomäen peruskoululaisten kanssa toteuttanut taiteilija Pekka Paikkari.

”Helsingin kaupunki ja Lähiöprojekti haluavat juhlistaa yhteisöllisyyttä, luovuutta sekä yhteisen ympäristömme laadukasta parantamista, jotka kaikki ovat olleet vahvasti läsnä Broda2-projektissa. Tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt Jakomäki ja vielä rakentumassa oleva Alppikylä saivat välilleen kauniin alueita yhdistävän kulkuväylän. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi avajaisiin!” toivottaa Henna Helander Helsingin Lähiöprojektin projektipäällikkö.

Helsingin kaupungin ja Lähiöprojektin Jakomäen ja Alppikylän välisen Broda2 -taidealikulun avajaiset torstaina 26.10.2017 klo 17–20. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.