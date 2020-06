Taide liukuu koteihin - vuosi sitten esitelty trendi inspiroi edelleen

Kun viime vuoden asuntomessukodissa taide otettiin osaksi kotia täysin uudella tavalla, innosti se monet sisustajat valjastamaan taiteen osaksi arkea. Taide on yksi pääteemoista nyt myös Tuusulan asuntomessuilla.

Anne Hasun ja Paavo Hakkaraisen unelmakodissa taide on esillä seinistä ja julkisivun maalauksesta sohvatyynyihin, tapetteihin ja jopa ovipintoihin, mikä on seinien sisään liukuvien Liune-väliovien ansiota. Yleensä Liunen väliovet on totuttu yhdistämään tilansäästöön, arjen toiminnallisuuteen ja esteettömään asumiseen.

Kouvolan vuoden 2019 asuntomessuilla esitelty taideovikonsepti sai yleisön innostumaan myös ovipintojen hyödyntämisestä yksilöllisessä sisustamisessa. Messuilla julkaistu taideovimallisto on syntynyt Liunen ja taitelija Johanna Oraksen yhteistyönä, ja yhteen Taidekodin liukuovista on painettu Oraksen ”Rakkauden Pyörteissä” -maalaus. Oraksen mukaan ihmisten kaipuu taiteeseen on kiireisen elämän keskellä kasvanut, mikä näkyy esimerkiksi maisematapettien ja sisustustaulujen suosion nousuna. Asuntomessujen yksi vetonauloista olikin Hasun ja Hakkaraisen upea Taidekoti, jossa taide on läsnä poikkeuksellisella tavalla.

Mitä Taidekotiin nyt kuuluu?

Tänä kesänä Kouvolan asuntomessualueen asukkailla on takana vuosi uusissa kodeissaan. Anne Hasun tunnelmat ovat hyvät. Myös näin korona-ajan jälkeen, kun hän on viettänyt kotona runsaasti aikaa ja todella ehtinyt tutustua taloon.

”Taiteen tuominen osaksi kotiamme oli minulle tärkeä ja rakas idea, ja olemme Paavon kanssa erittäin tyytyväisiä suunnittelemaamme ratkaisuun”, Hasu kertoo. ”Mukana ei ollut arkkitehtia kertomassa mitä huonekaluja ja muita elementtejä kotiin pitäisi tuoda, vaan kokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Liunen ja Johanna Oraksen kanssa. Olemme olleet tyytyväisiä kaikkeen.”

Erityistä kiitosta Hasulta saavat Liunen liukuovet, jollaiset nainen halusi tulevaan kotiinsa jo ennen kuin Taidekoti-projektista oli vielä tietoakaan. Ratkaisu on osoittautunut kaikin puolin hyväksi; toiminnallisuus ja laatu ovat olleet moitteettomia, ja sekä ovien asentaminen että messuaikainen yhteistyö Liunen kanssa sujuivat loistavasti. Liukuovet herättivät myös messuvieraissa runsaasti kiinnostusta. Muuten messualueella ei juuri ovia olekaan – ne poistetaan liikkumisen helpottamiseksi. Seinän sisään liukuvat liukuovet tekevät kulkemisesta helppoa. Hasu kertoo, että heidänkin arjessaan liukuovet ovat useimmiten auki – wc:n ovea lukuun ottamatta.

”Liukuovi säästää valtavasti tilaa ja jättää seinätilat vapaiksi vaikka tauluja varten, joita meilläkin on paljon.”

Taiteesta voimaa ja iloa

Hasulla on mittava taidekokoelma. Moision kartanon yrittäjä ja taidekauppias on saanut kiinnostuksen taiteeseen verenperintönä. Vanhemmat ovat keränneet maalaustaidetta ja veistoksia jo 1960-luvulta saakka, ja Hasun ystäväpiiriin kuuluu runsaasti taiteilijoita ja taiteen ystäviä. Hasun oma suosikki on Helene Schjerfbeck, ja myös useat nykyiset suomalaistaitelijat ovat lähellä taiteentuntijan sydäntä. Hasu ymmärtää muutakin kuin arvotaidetta. Usealle taidetta ovat itselle tärkeät esineet, jotka tuovat mieleen rakkaita muistoja. Silmäniloa voi löytää yllättävistäkin paikoista.

”Vanhempien kesämökillä on maalaus jopa puuceessa”, Hasu paljastaa. ”Taide on monisäkeinen asia, joka tuo voimaa ja iloa elämään monella eri tavalla.”

Kouvolan asuntomessujen Taidekoti on herättänyt laajaa mielenkiintoa. Hasun mielestä se on mahtava asia.

”On hienoa, jos taiteen tuominen koteihin on herättänyt muissakin innostusta”, Hasu toteaa. ”Jokainen voi omalla tavallaan ja oman makunsa mukaan tuoda taidetta esiin laajemminkin. Olipa kyse sitten maalauksista, veistoksista tai vaikka suomalaisesta arkkitehtuurista.”

Hasu odottaa innolla myös Tuusulan vuoden 2020 asuntomessuja, jossa taide on yksi pääteemoista.

”On mukavaa päästä näkemään, miten taide on tuotu Tuusulan asuntomessualueelle.”

Myös Hasun luotsaamassa Moision kartanossa päästään 25.6. alkaen ihastelemaan taidetta livenä korona-ajan virtuaalijakson jälkeen.

Liunen taideovi

Liune on seinän sisään liukuva kotimainen väliovikokonaisuus. Taideovimallisto on äskettäin kasvanut ja saanut uusia tekijöitä, kaikki uudet taideovimallit näet täältä. Taideovissa oven kokoiset taideteokset tulostetaan korkealuokkaisella Backlight-lasertekniikalla suoraan oveen tai vaihdettavaan magneettilevyyn. Kuvalevy on helppo irrottaa ja kiinnittää, joten sen voi halutessaan vaihtaa tai ottaa mukaan muuttaessaan. Teoksen saa halutessaan myös printattuna suoraan sileään puu- tai lasioveen, kuten Kouvolan vuoden 2019 asuntomessujen Taidekodissa.