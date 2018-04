Taidehankinta museon ja lukion yhteistyönä

Jatkossa Haukilahden lukiossa asustaa oma tonttu. Kullattu tonttu luo hyvää yhteishenkeä - ja ehkä se tonttuihin liittyvien uskomusten mukaan valvoo talon toimien onnistumista. Tonttu on taiteilija Kalle Mustosen teos Suojelus. Se on hankittu Haukilahden lukioon EMMA - Espoon modernin taiteen museon ja lukion yhteistyönä.

Ajatus teoksen hankkimisesta syntyi, kun Haukilahden lukio viime vuoden elokuussa sai kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän myöntämän Vuoden kasvattajayhteisö-palkinnon. Tunnustuksesta haluttiin jättää jokin pysyvä merkki tulevillekin opiskelijoille ja koulurakennukseen. Perinteisen muistolaatan sijasta päätettiin hankkia taidetta, kertoo Haukilahden lukion rehtori Pekka Piri.

Taidehankinta toteutettiin EMMA - Espoon modernin taiteen museon kautta. Intendentti Henna Paunu EMMAsta esitteli koulussa muodostetulle valintatyöryhmälle eri taiteilijoiden teoksia, joiden pohjalta päätettiin pyytää tarkempia tietoja valmiista, myynnissä olevista teoksista muutamalta taiteilijalta. Myös lopullisen valinnan teki työryhmä, johon kuului niin opiskelijoita, opettajia kuin muita lukion henkilöstön edustajia.

Valinta osui Kalle Mustosen teokseen Suojelus. Mustonen on nuoren polven kuvanveistäjä, joka käsittelee taiteessaan usein populaarikulttuuriin liittyviä myyttisiä ja symbolisia aiheita. Hän käyttää monia materiaaleja ja tekniikoita, mutta puu on hänelle yleisin materiaali. Tonttu-aiheen parissa hän on työskennellyt jo joitakin vuosia. Monissa näyttelyissä on nähty suurikokoinen teos Tonttukuninkaan kuolema, joka on yli kahdeksan metriä pitkä, makaavaa tonttua kuvaava puurakenteinen veistos. Suojelus -teoksen tonttu on kooltaan tavallisen puutarhatontun kokoinen. Se on toteutettu betonista ja kullattu. Kalle Mustosen Suojelus-teos paljastettiin lukiossa 24.4.2018.

”Työskentely yhdessä Haukilahden opettajien, oppilaiden ja henkilökunnan kanssa oli todella antoisaa. Oppilaat olivat mukana pohtimassa teosten merkityksiä, paneutuivat huolellisesti eri vaihtoehtoihin ja oli hienoa nähdä, miten innostuneita he olivat. Toteutimme uudenlaista julkisen taiteen valintaprosessia, jossa tärkeää on yhteistyö koulun käyttäjien kanssa ja avoin keskustelu. Koulun oppilaat tutustuivat nyt nykytaiteeseen hankintamielessä, ehkä he tämän ansiosta ovat joskus tulevaisuudessa vielä uudestaan samassa tilanteessa,” pohtii EMMAn intendentti Henna Paunu.

"On hienoa, että olemme voineet hankkia taidetta lukion tiloihin. Taide tuottaa elämyksiä ja antaa ajattelemisen aihetta. Mukavaa on myös, että valituksi tuli nykytaidetta. Suojelus -teos on yht´aikaa iloinen ja arvokas", sanoo rehtori Pekka Piri.

Yhteistyö EMMAn kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. EMMA sijoittaa lukioon muitakin teoksia kokoelmistaan. Museon EMMA-kokoelmasta on sijoitettu kaikkiaan Espoon kaupungin tiloihin lähes 900 teosta. Taidetta on muun muassa Espoon sairaalassa, kouluissa, päiväkodeissa ja virastoissa.

Taidevalinta yhdessä museon kanssa oli opiskelijoille myös mielenkiintoinen oppimiskokemus. Haukilahden lukio toimii Otaniemessä Aalto-yliopiston kampukselle hajautetuissa tiloissa. Tavoitteena on tarjota uudenlaisia oppimisen tapoja, lisätä oppimisen iloa ja avata lukion ovet yhteiselle tekemiselle ja verkostoitumiselle. Yhteistyö EMMAn kanssa on uusi askel tähän suuntaan.

Lisätietoja:



Intendentti Henna Paunu, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, p. 043 824 6354

Rehtori Pekka Piri, Haukilahden lukio, p. 050 590 6327

Kuvassa kuvanveistäjä Kalle Mustonen