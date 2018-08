Taidemuseo Amos Rex aukeaa yleisölle 30. elokuuta

Amos Rex avaa ovensa yleisölle kaksi ja puoli vuotta kestäneen ja 50 miljoonaa euroa maksaneen rakennustyön jälkeen torstaina 30.8. klo 11. Amos Rexin avajaisnäyttelystä vastaa tokiolainen taiteiljakollektiivi teamLab, joka täyttää museon näyttelytilat digitaalisella taiteellaan. Amos Rex koostuu arkkitehtitoimisto JKMM:n suunnittelemista uusista maanalaisista näyttelytiloista, vanhaan loistoonsa entisöidystä Lasipalatsista elokuvateattereineen sekä näyttelytilojen kattona kumpuilevasta Lasipalatsin tapahtuma-aukiosta.

Amos Rexin näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein teknisesti kokeilevasta nykytaiteesta, 1900-luvun modernismista ja muinaisia kulttuureja esittelevistä näyttelyistä. Amos Rex on paikka, jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus tuottavat ainutkertaisia elämyksiä ja yllättäviä kohtaamisia.

Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio:

”Amos Rexin avautuminen on yksi vuosikymmenen suurimmista tapahtumista Suomen kulttuurielämässä ja vahvistaa osaltaan Helsingin keskustan vahvaa museo- ja kulttuurikeskittymää. Uusi Amos Rex tarjoaa poikkeuksellisen hienot ja muuntautumiskykyiset tilat taiteelle.Nykytaide löytää jatkuvasti uusia muotoja ja toteutustapoja, ja tämä ilmenee ensimmäisen näyttelymme toteuttajan teoksissa ja työskentelyssä. teamLabin immersiivinen ja osallistava taide on hieno tapa hyödyntää uusien tilojemme mahdollisuuksia.”

Arkkitehtitoimisto JKMM:n suunnittelema taidemuseon uudisosa on rakennettu Lasipalatsin aukion alle, ja sisältää 2200 neliön muuntautumiskykyiset näyttelytilat. Suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda mahdollisimman joustavat tilat, jotka taipuvat muuntautuvan nykytaiteen tarpeisiin.

Lasipalatsinaukiolla on pitkä historia ja keskeinen asema Helsingin kaupunkikuvassa. Uusien näyttelytilojen katto koostuu lempeästi kaartuvista kupoleista, joiden muodostamat kummut tuovat aukiolle täysin uuden identiteetin. Tavoitteena on luoda kaupunkiin uusi elävä vapaan oleskelun ja tapahtumien paikka.

Amos Rexin pääsuunnittelija Asmo Jaaksi (JKMM):

“Amos Rexin myötä historiallinen paikka saa uuden identiteetin ja virtaa tulevaisuuteen. Elävän kaupunkikulttuurin rakentaminen on hankkeen tärkein tavoite.”

“Uusi moderni museorakennus ja huolellisesti korjattu funkkishelmi Lasipalatsi nivoutuvat yhteen. Kaksisataavuotias Turun kasarmin talousrakennus aukion toisella laidalla täydentää kokonaisuuden. Yhdistelmä eri aikakausia tuo Amos Rexin arkkitehtuuriin erityistä syvyyttä ja ainutkertaisuutta.”

Uusien näyttely- ja huoltotilojen lisäksi Amos Rexiin kuuluu Lasipalatsin perinteikäs elokuvateatteri Bio Rex. Teatterin säännöllisestä elokuvatoiminnasta viikonloppuisin vastaa Korjaamo Kino. Myös elokuvafestivaalit palaavat Bio Rexiin.

Tokiolaisen teamLab -kollektiivin näyttely ”Massless” koostuu viidestä digitaalisesta taideteoksesta. Immersiiviset projektiot Amos Rexin Mercedes-Benz Exhibition Hallissa ja Lähitapiola Spacessa edellyttivät toista sataa viimeisintä tekniikka edustavaa laserprojektoria.Teknisesti poikkeuksellisen haastavan näyttelyn mahdollisti yhteistyö maailman suurimman projektorivalmistaja Epsonin kanssa.

Sisäänpääsy museoon on ilmainen kaikille alle 18-vuotialle. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu, Danske Bankin tukema taidetyöpaja Studio Rex on sijoitettu museon sydämeen, näyttelytilojen viereen. Amos Rexin sitoutumista nuorten ja uusien yleisöjen tavoittamiseksi kuvastaa 18-30 -vuotiaille ja opiskelijoille suunnattu alennettu 5 euron pääsymaksu.

Amos Rexin toiminnassa on mukana monipuolinen joukko yhteistyökumppaneita. Pääyhteistyökumppaneita ovat Alma Media, Danske Bank, Epson, Iittala, KPMG, LähiTapiola ja Veho. Yhteistyökumppaneita ovat Clear Channel, Ekosähkö, Genelec, Grano, Hartwall, KONE, Scandic ja Telia.

Amos Rex toteutettiin Helsingin kaupungin ja Föreningen Konstsamfundetin yhteishankkeena. Föreningen Konstsamfundet vastasi kokonaisuudessaan hankkeen 50 miljoonan euron kustannuksista. Amos Rex on yksityinen taidemuseo, jonka toimintaa Konstsamfundet rahoittaa.

Konstsamfundet

Amos Anderson perusti Föreningen Konstsamfundetin vuonna 1940 ja määräsi testamentissaan yhdistyksen ainoaksi perillisekseen. Konstsamfundet ylläpitää sääntöjensä mukaisesti taidemuseota Helsingissä ja Kemiönsaaren Söderlångvikissa. Taidemuseo Helsingissä on nyt Amos Rex. Amos Andersonin residenssi Yrjönkatu 27:n 5.kerroksessa avataan uudelleen kotimuseona parin vuoden kuluttua.

Perustajansa toiveen mukaisesti Konstsamfundet myöntää yllä mainittujen museoiden lisäksi apurahoja sekä avustuksia kuvataiteille, julkaisuille, musiikille sekä teatteritaiteelle. Konstsamfundet tukee myös ammattikoulutusta sekä ruotsinkielisiä sanoma- ja aikakauslehtiä.

JKMM

Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä perustivat JKMM Arkkitehdit vuonna 1998 voitettuaan Turun pääkirjaston kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Kahden vuosikymmenen aikana työhuoneesta on kasvanut lähes sadan ammattilaisen suunnittelutoimisto. JKMM Arkkitehdit toimii monipuolisesti arkkitehtuurin eri alueilla suunnitellen rakennuksia, sisustuksia ja ympäristöjä.

Toimiston töitä ovat Amos Rexin lisäksi mm. Helsingin yliopiston Tiedekulma, OP:n uusi päätoimipaikka Vallilassa, Suomen maailmannäyttelypaviljonki Kirnu Shanghaissa, Seinäjoen kaupunginkirjasto, Hämeenlinnan Verkatehdas ja Viikin kirkko.

teamLab

teamLab (perustettu 2001) on Tokiossa toimiva, noin 500 jäsenestä muodostuva monialainen taiteilijaryhmä. Taiteilijoista, koodareista, tietokoneanimaattoreista, matemaatikoista, arkkitehdeistä, graafisista suunnittelijoista sekä kirjailijoista koostuvan ryhmän yhteisenä tavoitteena on ”uudelleenmääritellä todellisuus”.

teamLab tunnetaan immersiivisistä digitaalisista installaatioistaan, joihin katsoja astuu sisään. Taiteilijaryhmä pyrkiikin näin tutkimaan informaatioajan inhimillistä käyttäytymistä. teamLab vaalii vuorovaikutusta ja yhdessä luomista, haastaen samalla tavanomaisia käsityksiä taiteesta ja tekijyydestä. Ponnistaen esimodernista japanilaisesta taiteesta, teamLabin digitaaliset työt yhdistävät lännen ja idän tilakäsityksiä. Katsojille avautuu uusi yhteinen tila, jossa heidän on mahdollista antautua universaalien teemojen, kuten luovuuden, leikin, tutkimuksen, kauneuden, elämän ja liikkeen kokemuksille.

Massless-näyttelyn teokset:

Vortex of Light Particles on suuri digitaalinen paikkasidonnainen installaatio, joka on suunniteltu erityisesti Amos Rexin suurella holvikaarella ja kattoikkunalla varusteltuun päänäyttelytilaan. Tila on ollut lähtökohtana teoksen ajatukselle ja toteutukselle.

teamLab, 2018. Digitaalinen installaatio. Jatkuva luuppi.

Crows are Chased and the Chasing Crows are Destined to be Chased as well, Transcending Space on LähiTapiola Space -tilaan toteutettu vuorovaikutteinen digitaalinen tilateos, joka herättää katsojassa voimakkaan tunteen ympäröivästä varisparvesta. Linnut lentävät virtuaalisessa tilassa jättäen jälkeensä valopolkuja. Niiden dynaamiset, arvaamattomat liikkeet muistuttavat ilmaan piirrettyjä kalligrafisia siveltimenvetoja. Itäaasialaisessa mytologiassa kolmijalkainen varis edustaa aurinkoa ja symboloi myös ohjausta.

teamLab, 2017. Interaktiivinen digitaalinen installaatio, 4min 20sek. Ääni: Hideaki Takahashi.

Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn -teoksessa kävijät pääsevät vaeltamaan unenomaiseen labyrinttiin ja kanssakäymisiin erilaisten olentojen kanssa. Peilit sekä projisoinnit laajentavat ja syventävät immersiivisyyttä ja horisontin puute lisää kokijan eksyneisyyden tunnetta.

teamLab, 2018. Interaktiivinen digitaalinen installaatio. Ääni: Hideaki Takahashi.

Enso on japania ja tarkoittaa ympyrää. Se on zen-symboli, ympyrä, joka maalataan yhdellä siveltimenvedolla. Teoksessa nähtävä enso on maalattu tilallisen kalligrafian keinoin. Siveltimenveto leijuu ilmassa ja kuvaperspektiivin alati muuttuessa ympyrä paljastuu kokonaisuudessaan.

teamLab, 2017. Digitaalinen teos, luuppi, 18min 30sek.

