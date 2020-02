Taideyliopisto suhtautuu erittäin vakavasti kaikenlaiseen epäasialliseen käytökseen

Image-lehdessä 2/2020 on artikkeli opettajien vallankäytöstä ja seksuaalisesta häirinnästä klassisen musiikin kentällä. Taideyliopisto ja siihen kuuluva Sibelius-Akatemia suhtautuvat asiaan erittäin vakavasti. Opiskelijoiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on ohittamaton itseisarvo.

Taideyliopistossa on tehty jo vuosia töitä häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennalta ehkäisemiseksi. Tähän on kuulunut laajamittainen keskustelu opettajan pedagogisesta vastuusta. Kaikki esiin tulevat häirintätapaukset käsitellään selkeän prosessin mukaisesti.

- Opettaja on aina valta-asemassa opiskelijaan nähden. Hänen tehtävänään on varmistaa, ettei opetusympäristössä ole opiskelijan henkistä tai fyysistä terveyttä vaarantavia tekijöitä. Aivan erityinen vastuu meillä on alaikäisistä nuorista, ja olemme viime vuosina tehneet paljon työtä luodaksemme heille mahdollisimman hyvän oppimisympäristön. Olen surullinen ja pahoillani siitä, ettei tämä ole aina toteutunut. Emme halua historian virheiden toistuvan enää, sanoo Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén.

Laaja yhteiskunnallinen keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ja vallan väärinkäytön muodoista on tärkeää, sillä se auttaa tunnistamaan epäasiallisen käytöksen ja puuttumaan sen muotoihin yhä paremmin. Asian eteen on tehtävä työtä jatkuvasti.

Hildénin mukaan Sibelius-Akatemiassa on varmistettava, että periaatteet ovat ajanmukaisia, ja ne toteutuvat myös käytännössä. Jo rekrytointivaiheessa korostetaan pedagogista osaamista taiteellisten ansioiden rinnalla. Huono käytös on este opettajana toimimiselle.

- Opettajiemme pedagoginen osaaminen on korkealla tasolla, ja arvostamme heidän työtään todella paljon. Samalla yksikin häirintätapaus on liikaa. Kynnys ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta on meillä selkeästi laskenut, mutta meidän on edelleen löydettävä keinoja madaltaa sitä, Hildén toteaa.

Sibelius-Akatemia järjestää valtakunnallista musiikin korkeakouluopintoihin valmentavaa nuorisokoulutusta myös alaikäisille opiskelijoille. Nuorisokoulutuksen käytäntöjä on arvioitu ja täsmennetty viime vuosien aikana.

- Vastuu alaikäisten nuorten turvallisuudesta on erityisen suuri. Parhaillaan työstämme uutta, yksityiskohtaisempaa ohjetta opettajille, jonka avulla varmistamme käytäntöjen selkeyden ja asianmukaisuuden. Nuorten itsetunnon ja tulevaisuususkon vahvistaminen on kaiken tekemisen perusta.