Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle akustiikka on ykkönen – peruskorjaus palautti Hemsön omistaman R-talon loiston

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian käytössä oleva R-talo on taas elossa mittavan peruskorjauksen jälkeen. R-talon omistaja, yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö toteutti kohteessa loppuvuodesta 2019 valmistuneen peruskorjauksen, jossa lopputulos suunniteltiin käyttäjän toiveiden mukaan.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian entisen päärakennuksen perusteellinen korjaus on valmis, ja Taideyliopisto pääsee taas toimimaan R-taloksi kutsutussa kiinteistössä.

Hemsö ja Taideyliopisto ohjasivat suunnitteluratkaisua yhdessä urakoitsijan kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Hemsön kehityspäällikkö Simo Karjalainen kertoo, että tilanne on vuokralaiselle ihanteellinen: vuokralainen saa kuvailla tavoitteet ja olosuhteet, joita remontissa tavoitellaan. Vuokranantaja kiinteistön omistajana huolehtii teknisten ratkaisujen elinkaaresta ja urakoitsija määrittelee kustannukset. Omistaja tekee toiveiden perusteella ehdotuksen korjaussuunnitelmista.

”Vuokralainen pääsee määrittämään, millainen kiinteistöstä tulee, mutta heidän ei tarvitse osata teknistä puolta syvällisesti, vaan he kertovat meille esimerkiksi raja-arvot olosuhteille ja me hoidamme tilaan oikeanlaiset tekniset ratkaisut ja kannamme vastuun olosuhteiden täyttymisestä”, Karjalainen sanoo.

Ilmanvaihto ja kosteus optimoitu soittimien mukaan

Tilojen akustinen toimivuus on Sibelius-Akatemiassa käyttäjille yksi tärkeimmistä asioista. Toiveena oli, että tilat kuulostavat soittajien korvaan hyvältä ja että äänieristykset ovat niin hyvät, että tiloissa voi soittaa rauhassa eikä soittimien ääni kuulu tilasta toiseen liikaa.

Myös ilmanvaihto optimoitiin käyttäjien toiveen mukaan.

”Kiinteistössä on paljon arvokkaita ja vanhoja soittimia, jolloin tiloissa pidetään normaalia kosteampaa ilmaa, jotta soittimet pysyvät vireessä. Talossa on esimerkiksi uusi flyygelivarasto, jonka ilmanvaihto ja kosteudenhallinta on optimoitu soittimien mukaan”, Karjalainen sanoo.

Yliopiston haaveena oli saada omat harjoitustilat, joiden yhteydessä on riittävän pieniä saleja, jonne on matala kynnys mennä soittamaan.

”Tilat ovat vain Taideyliopiston käytössä, joten he saavat itse päättää, mitä esiintymistiloilla tekevät.”

Pitkä vuokrasopimus suojelee vuokralaista

R-talon kiinteistö on vuokrattu Taideyliopiston käyttöön 25 vuoden vuokrasopimuksella.

”Vuokrasopimuksen pituus suojaa vuokralaista, sillä tällöin omistaja suhtautuu riskienhallintaan pitkäjänteisesti ja perusteellisesti. Peruskorjauksen avulla saimme kiinteistöstä mahdollisimman paljon esimerkiksi sisäilman riskitekijöitä pois, jolloin vuokralaisella on käytössään monta kymmentä vuotta toimivat tilat”, Karjalainen sanoo.

R-talosta remontoitiin mahdollisimman turvallinen ja terveellinen kiinteistö. Esimerkiksi rakenteissa olevia orgaanisia aineita ja haitta-aineita poistettiin.

Myös rakennuksen suojeltu kaava vaikutti remonttiin. Esimerkiksi ulkopuolelta suojeltu julkisivu uusittiin vain osin.

”Roolimme on yhteiskuntavastuullisesti tärkeä, sillä suojelemme rakennettua ympäristöä”, Karjalainen kertoo.

R-talo entisessä loistossaan – konserttisali ja konservatorion kuppila heräsivät eloon

Karjalainen kuvailee, että R-talon remontissa on pyritty yksinkertaisuuteen.

”Tiloista on karsittu rönsyt pois: olemme tehneet simppeleitä, pelkistettyjä ratkaisuja. Peruskorjaus on tehty kiinteistön toiminnallisuus edellä.”

Tilaratkaisut on säilytetty samoissa paikoissa kuin ennen. Esimerkiksi pitkä käytävä ja luokat ovat samassa paikassa kuin aiemmin, vaikka opetustiloissa ei ole yhtään vanhaa väliseinää jäljellä. Huoneista ei ensinäkemältä uskoisi, että kaikki rakenteet on tehty uusiksi: luokkien kerrokset on purettu betonirunkoon asti, ja väliseinät ja lattiat on purettu uusien tiloilta pois.

Mittavasta remontista huolimatta moni asia on pysynyt ennallaan, ja vanhan talon historiallinen ilmapiiri on säilytetty. Esimerkiksi tärkeä 550-paikkainen konserttisali on palautettu loistoonsa, ja siellä on jo pidetty alkuvuoden aikana useita konsertteja.

Tämän lisäksi perinteinen Feeniks-kahvila avattiin jälleen, ja siellä voidaan järjestää taas esiintymisiä.

”Olemme säilyttäneet kohteessa vanhan talon hengen”, Karjalainen summaa.

Hemsö jatkaa vaativien muusikin opetus- ja esitystilojen toteuttajana myös Joensuussa, jonne se rakennuttaa parhaillaan uutta konservatoriota. Konservatorio valmistuu loppuvuodesta 2021, ja Hemsö on solminut kiinteistöstä 20 vuoden vuokrasopimuksen Joensuun kaupungin kanssa.

Fakta: Akustisesti vaativa remontti