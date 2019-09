Taigan lennot jatkuvat taas viikonloppuna!

iik!week laskeutuu Linnanmäen ylle kauheampana kuin koskaan! 2.9.2019 13:20:08 EEST | Tiedote

Linnanmäen kauhuteematapahtuma iik!week järjestetään huvipuistossa keskiviikosta sunnuntaihin 7.-22.9.2019. Kauhun ystäviä hemmotellaan tapahtuman aikana kauhutwistatuilla kohteilla. Myös perheen pienimmille on luvassa oma jännitysalueensa. Kauhuteematapahtuman aikana on mahdollista kokea myös öinen huvipuisto, sillä Linnanmäki on kolmena lauantaina avoinna klo 24 saakka.