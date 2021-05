Taikamatka - Meditatiivinen satukirja, joka rauhoittaa ja rentouttaa

Jaa

Maria Nordinin lastenkirjassa mielikuvituksen voima ja meditoinnin hyödyt yhdistyvät uudella tavalla satujen kautta. Erityistä teoksessa on myös tarinoiden vuorovaikutteisuus, jonka avulla on mahdollista käsitellä monenlaisia tunteita ja arjen haasteita.

Nykyajan hektisessä arjessa rauhoittuminen on entistä tärkeämpää, ja siksi sitä on hyvä opetella jo lapsesta lähtien. Itsekin perheensä kanssa ruuhkavuosia elävä Maria Nordin tietää, mistä puhuu, ja uskoo meditointitaitoihin merkittävänä voimavarana.

“Meditaation monet terveyshyödyt ovat alkaneet avautua hyvinvoinnista kiinnostuneiden lasten ja nuorten vanhemmille”, Maria kertoo. “Siksi halusinkin kirjoittaa Taikamatkan, koska sen meditatiiviset tarinat voivat auttaa säätelemään tunteita, käsittelemään pelkoja sekä lievittämään muutenkin stressiä.”

Meditatiiviset tarinat sopivat erityisesti sellaisille lapsille, joilla on haasteita keskittymiskyvyn tai itseluottamuksen kanssa tai esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi sadut tarjoavat lapselle turvallisen ja jännittävän maailman, jossa kaikki on mahdollista. “Erityistä kirjassani on se, että päähenkilönä seikkaileekin lapsi itse yhdessä lukijan tai jonkun muun lapselle tärkeän aikuisen kanssa”, Maria jatkaa. “Oman kokemukseni perusteella lapset todella nauttivat kuunnellessaan tarinaa, jossa he saavat itse olla mukana.”

Taikamatkan interaktiivisia tarinoita voi käyttää yleisemminkin hyvinvoinnin tukena, sillä tekstit sopivat niin iltasaduiksi kuin ryhmien rentoutumishetkiin mielikuvamatkojen tavoin. Kirja sisältää kuusi meditatiivista tarinaa, jotka johdattelevat aikuisen ja lapsen yhdessä kohti positiivista elämänasennetta ilon, ihastuksen, turvallisuuden ja yhteyden kokemusten myötä. Tarinat kertovat lapsille tutuista aiheista, kuten syntymäpäivän vietosta, uintiretkestä, pulkkailusta ja leikkimisestä. Niissä luodaan miellyttäviä mielikuvia omasta kehosta, sosiaalisista suhteista, ruoasta ja syömisestä, ja harjoitellaan myös kiitollisuudentunteen vahvistamista.

Kirjan kirjoittaja Maria Nordin on kolmen lapsen äiti, arkkitehti, ja hyvinvointia vahvistavan Free to Heal® -tietoisuustaitomenetelmän luoja. Menetelmän esittelevä kirja Eroon oireista julkaistiin vuonna 2020 (Viisas Elämä).