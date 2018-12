Taimi Bergqvist kruunattiin Vaasan Lucia-mummoksi 2018

Vaasan Lucia mummoksi 2018 valittiin Taimi Bergqvist 1248 äänellä. Hänet kruunattiin Lucian päivänä 13.12. Vuorikeskuksen juhlasalissa.

– Tämä on ihana ja outo kokemus! Suuret kiitokset äänestäjilleni, kertoi onnellinen Taimi Bergqvist.

­Vaasan Lucia-mummon 2018 kruunasi vs. Ikäkeskuksen johtaja Kirsi Wik.

– Tämä on tärkeä tapahtuma kaikille Lucia-mummoehdokkaille, sillä he saavat nauttia ihanasta hemmottelusta kuvauspäivänä. Tämä tapahtuma tuo meille kaikille valoa pimeyden keskelle. Lucia-mummo on kuin valotar, hymyili Wik.

Juhlassa esiintyi osa Vaasan oopperan kuorosta ja solisti Mika Nikander. Ohjelmistossa oli muun muassa Rakastan elämää, Uralin pihlaja ja Maa on niin kaunis.

Kruunaamisen jälkeen Lucia-mummo nautti pullakahvit yhdessä omaistensa ja tapahtuman järjestäjien kanssa.

Ehdokkaille annettiin yhteensä 4148 ääntä. Vaasan Lucia-mummo valittiin nyt viidettä kertaa.