Tainnutuskehto on väkevä esikoisromaani auttamisen halusta ja sen alle musertumisesta

Iiris, Janna ja Santeri aloittavat eläinlääkäriopinnot. Heistä jokaista ajaa halu auttaa ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Opintojen myötä he tottuvat näkemään hätää, väkivaltaa ja kuolemaa ja joutuvat ymmärtämään, etteivät useimmiten voi tehdä niille paljoakaan. Voimattomuuden tunteen kanssa on opeteltava elämään, jos pystyy.

Tainnutuskehto kuvaa viiltävän tarkalla mutta herkällä otteella ihmisiä ja sitä, miten he kohtelevat toisia ihmisiä sekä muita eläimiä. Se on romaani välittämisestä, maailmankuvan sirpaloitumisesta ja selviytymisestä.

“Kirja kuvaa pahaa-aavistamattomia, auttamisenhaluisia ihmisiä, jotka eläinten kanssa työskennellessään joutuvat yhä syvemmälle rakenteellisen väkivallan, piittaamattomuuden, julmuuden ja hyväksikäytön maailmaan. Ja kirja ei ole dekkari, pahuus ei asu mielipuolessa sarjamurhaajassa tai häikäilemättömässä rikollisliigassa. Muunlajisten eläinten räikeä hyväksikäyttö tapahtuu kaikkialla ympärillämme täysin arkipäiväisesti ja laillisesti, oli kysymys sitten raviurheilusta tai koirien kouluttamisesta, puhumattakaan ryöstökalastuksesta tai lihan tehotuotannosta. Ja me kaikki osallistumme siihen ymmärtämättämme, koska muunlajisten hyväksikäyttö on niin olennainen osa elintapaamme, että emme edes näe sitä”, kuvailee Kosmoksen kustantaja Mikko Aarne.

“Se ei ole vegaanipropagandaa eikä koeta käännyttää lukijaa mihinkään. Se ei edes kerro muunlajisista. Se kertoo nimenomaan ihmisistä. -- Elli Valtosen esikoinen näyttää kirjallisuuden voiman väkevimmillään. Se tarjoaa mahdollisuuden asettua hetkeksi toisen asemaan.”

Elli Valtonen on helsinkiläinen kirjailija ja eläinlääkäri. Tainnutuskehto on hänen esikoisteoksensa.

