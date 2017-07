Taistelevat tangot -konsertti tuo argentiinalaistunnelman Naantalin Röölän rantaan

24.7.2017 14:10 | Visit Naantali

Harri Kaitilan ja Tango del norte -yhtyeen tulkitsemat räiskyvärytmiset argentiinalaiset tangot sekä uudelleen tulkitut suomalaiset tangokappaleet houkuttelevat konserttiyleisön tangotaistelun tunnelmaan.

Taistelevat Tangot -konsertti on luotu Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Konsertti on rakennettu kahden maailman merkittävimmän tangovaltion, Argentiinan ja Suomen tangomusiikille. Yleisö pääsee seuraamaan valtioiden välistä tangotaistelua ja kuulemaan argentiinalaisen tangon aitoja tunnelmia ja suomalaisen tangomusiikin kiehtovia tulkintoja.



Konsertti on tenori Harri Kaitilan ja Tango del norte -yhtyeen yhteisuotantoa. Heinäkuussa

konsertti esitettiin Seinäjoen tangomarkkinoilla. Harri Kaitila on klassisen koulutuksen saanut

solisti, joka on viime vuosina paneutunut argentiinalaisen tangon tulkintaan.

Tango del norte on argentiinalaiseen tangomusiikkiin erikoistunut yhtye. Ville Westergård soittaa pianoa, Heikki Hämäläinen selloa ja Sami Pirttilahti pandoneonia, joka on argentiinalaisen tangon tärkein harmonikansukuinen soitin.

Tangotaistelun musiikki tulkitaan alkuperäiskielillä, suomeksi ja espanjaksi. Taistelun edistymistä on helppo seurata, sillä laulujen sanoma ja käänteet juonnetaan konsertin aikana.

Konsertti esitetään Rymättylän Röölän rannassa 29.7.2017 klo 19.00 ja siihen on vapaa pääsy.

http://www.roola.fi/Roolan_kesa_2017/Taistelevat_tangot.html



