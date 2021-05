Taitaja-kilpailu tehdään kestävästi

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioon ottaminen on osa tulevaisuuden ammattilaisuutta. Myös Taitajan kilpailulajeissa asia on huomioitu tehtävissä ja arviointikriteereissä. Esimerkiksi matkailussa, puhdistuspalveluissa ja talonrakentamisessa kestävällä toiminnalla on iso rooli.

Rovaniemellä Lapin koulutuskeskus REDU järjestää matkailun kilpailulajin. Ensimmäisen kisapäivän alussa kilpailijoille esitellään Joulupukin Pajakylää erilaisine palveluineen. Päivän tehtävät sijoittuvatkin tähän ainutlaatuiseen matkailumiljööseen. Matkailualalla kestäviä ratkaisuja tulee huomioida monella eri tavalla, ja kestävyyttä ja vastuullisuutta tullaan arvioimaan jokaisessa kilpailutehtävässä. −Koulussa meiltä vaaditaan kestävyyden huomioimista koko ajan, ja meille on opetettu hyvät lähtökohdat kestävän matkailun luomiseen. Kestävyyteen liittyy esimerkiksi matkailuympäristö, mutta myös taloudellinen ja sosiaalinen puoli. Kestävyys näkyy liikkumisessa, palveluissa, ruokailussa ja ostokäyttäytymisessä. Täällä pohjoisessa mietimme erityisesti Lapin matkailun mahdollisuuksia kasvaa kestävästi ja eettisesti, Lapin koulutuskeskus REDUn kilpailija Venla Kiiskinen sanoo. Oulun Palvelualan Opisto on kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos ja tämä näkyy myös Taitaja-kilpailun puhdistuspalvelulajin järjestelyissä. Yksi kilpailutehtävästä onkin lattiapinnan koneellinen peruspuhdistus ilman kemikaaleja. − Puhdistuspalvelujen ympäristövastuullisuus perustuu kemikaalien käytön sekä veden ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin ja tehokkaaseen kierrätykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa kemikaalivapaata ylläpitosiivousta, jolla vähennetään merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin. Uusilla siivousmenetelmillä saadaan aikaan sama, ellei jopa parempi puhtaustaso, mutta ympäristövaikutukset vähenevät, kertoo Oulun Palvelualan Opiston kestävän kehityksen KEKE-vastaava, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettaja Maarit Nissi. Talonrakentamisen finaali järjestetään Ammattiopisto Lappian Tornion kampuksella. −Finaalitehtävä haastaa kilpailijoilta käyttämään sekä perinteisten että nykyajan talonrakentajan ja muurarin monialaisia työtekniikoita, osoittamaan omaa osaamistaan ja taitoa yhdistää eri materiaaleja. Tiili- ja puurakenteisen roskakatoksen materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Nykyajan rakentamisen ja kestävän kehityksen vaatimusten mukainen tehokas materiaalien käyttö ja hävikin minimoiminen ovat tärkeitä finaalitehtävän arviointiperusteita, muistuttaa lajivastaava Veijo Matala. Tietoa tapahtumasta Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään 18.–20.5.2021. Taitajassa kilpaillaan ammattitaidon alle 22-vuotiaiden suomenmestaruuksista 46 lajissa, joista kolme on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille suunnattuna TaitajaPUS-lajeja. Lisäksi mukana on viisi ammattinäytöstä. SM-kilpailuun pyrkii vuosittain noin 1500 opiskelijaa. Finaaliin karsitaan semifinaaleiden kautta noin 350 parasta. Tapahtumaan kuuluu myös yläkoululaisten leikkimielinen Taitaja9-kilpailu, joka järjestetään tänä vuonna mobiilipelinä. Kilpailun alkukarsintoihin osallistui yli 8000 yläkoululaista. Taitaja2021 Oulu -tapahtuman teemat ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, jatkuva oppiminen ja vastuullisuus. Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestää Koulutuskuntayhtymä OSAO yhdessä Ammattiopisto Lappian, Ammattiopisto Luovin, Koulutuskeskus Brahen, Koulutuskeskus JEDUn, Lapin koulutuskeskus REDUn, Oulun Palvelualan Opiston sekä Suomen Diakoniaopiston kanssa. Lisäksi mukana on satoja yhteistyökumppaneita. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka koordinoi ammattitaitokilpailutoimintaa Suomessa ja lähettää maajoukkueet kansainvälisiin kilpailuihin. .

