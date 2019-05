Taitaja2019: ammattitaidon suomenmestarit palkittiin Joensuussa

Taitaja2019-kilpailu huipentui torstaina, kun viimeiset kilpailusuoritukset saatiin päätökseen. Mitalistit palkittiin juhlavissa päättäjäisissä Joensuun jäähallissa. Kilpailu on ollut kaikille nuorille huikea matka, josta kotiin viemisinä on upeita onnistumisen kokemuksia, uutta osaamista tulevaisuuteen, iloisia muistoja ja uusia ystäviä.

Taitajien Taitaja on kultamitalistien joukosta kilpailun juryn valitsema positiivinen kilpailija, joka on ylpeä omasta osaamisestaan sekä ammatistaan. Hän on halukas ja kyvykäs toimimaan oman alansa ja ammatillisen koulutuksen edustajana. Vuoden 2019 Taitajien Taitaja on automaalauksessa kilpaillut Emilia Pääkkönen Riveriasta. Hän sai palkinnoksi vuodeksi käyttöönsä tuliterän Nissan Qashqain, jonka luovuttivat yhdessä Veljekset Laakkonen Oy ja Nissan Nordic Europe Oy.

Yläkoululaisten Taitaja9-kilpailun voitti joukkue nimeltä Skootterit. Joukkueessa kilpailivat Topi Perttu, Juho Vuorio ja Eetu Aho Isokyron yläkoulusta. Voittajat palkittiin jo keskiviikkona upeilla Fatbike-sähköskoottereilla. Samainen joukkue nappasi finaalivoiton jo toistamiseen, kilpaillen viime vuonna kasiluokkalaisina Tampereella.

Taitaja2019-tapahtuman järjestäjä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Skills Finland kiittävät lämpimästi kaikkia kilpailijoita, tapahtuman mahdollistaneita yhteistyökumppaneita, vieraita ja toimijoita. Opiskelijat, henkilöstö ja yritysten edustajat tekivät yhdessä ikimuistoisen tapahtuman Joensuussa!

Seuraavan kerran ammattitaidon suomenmestaruuksista kilpaillaan vuoden kuluttua Jyväskylässä Taitaja2020-kilpailun merkeissä.

Kilpailun tulokset ovat liitteenä.

Lisätietoja

Taitaja2019-kilpailujohtaja Anne Karppinen

Taitaja-päällikkö Jarmo Linkosaari, Skills Finland ry

