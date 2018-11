Taitavan Toto-kansan Suomen mestari ratkaistaan lauantaina Vermossa

Suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa taitavia Toto-pelaajia, jotka menestyvät hyvin esimerkiksi Ruotsin pelikohteissa. Osaavan Toto-kansan Suomen mestari 2018 ratkaistaan lauantaina Vermon raveissa, kun vuorossa on Toton SM-kiertueen finaali. Suomen mestaruutta tavoittelee 39 pelaajaa, joilla on käytettävissään 1000 euron pelikassa lauantain lähtöihin. Finaalissa kohtaavat alueellisten karsintaturnausten parhaat totoajat.

Toton Suomen mestaruudessa pelimuotoina ovat Voittaja (lähdön voittajahevonen), Sija (hevonen sijoittuu kolmen parhaan joukkoon) ja Kaksari (lähdön kaksi parasta hevosta, keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä). Suomen mestaruutta juhlii lauantain Vermon Toto76-ravien päätteeksi se pelaaja, jolla on Vermon Toto76-ravien viimeisen lähdön jälkeen eniten rahaa. Pelaajat voivat käyttää voittoja uudelleen pelaamiseen, mutta yhteen lähtöön saa panostaa enintään 300 euroa.

Viime vuonna Suomen mestaruuden voitti helsinkiläinen Heikki Riihimäki, joka ratkaisi voiton Käpylä Grand Prix -lähdön huimalla 14 478 euron Kaksari-lunastuksella. Pelillä tuli mestaruuden lisäksi SM-turnausten kaikkien aikojen suurin voitto.



- Suomen mestaruutta yritetään tietenkin lauantaina uusia. Viime vuoden finaalissa sain suurimman Kaksari-voittoni Tir du Cauxilla ja Express Duolla. Kerroin oli 72,39 ja panos 200 euroa. Olin suunnitellut vetoa jo edellisiltana, Suomen mestaruutta puolustava ja useita kimppahevosia omistava Riihimäki muistelee.



Toto-pelien Suomen mestaruudesta on kilpailtu vuodesta 2001 saakka. Omaa suosikkiaan Suomen mestariksi voi pelata Veikkauksen Voittajavedoissa. Pelissä on 3 000 euron bonus.



Raveja ja SM-turnausta voi seurata Veikkaus.fi:n TotoTV:n suoran lähetyksen kautta. Lauantain Vermon ravien lähdöissä 6 - 11 Kaksari-peleissä on 5 000 euron bonus. Lauantain Ruotsin Eskilstunan Toto75-pelissä on ennätyksellinen 7 404 105 euron jackpot.

Toton SM-finaalin osallistujat ja pelinumerot Voittajavetoon