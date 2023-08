Taiteiden yö käynnistää torstaina Helsingin juhlaviikot

Taiteiden yön aikana Juhlaviikot soi kirjaimellisesti ympäri kaupunkia, kun Jukka-Pekka Sarasteen johtaman Helsingin kaupunginorkesterin Helsinki-aiheinen konsertti välitetään suorana Musiikkitalosta Helsingin puistoihin pääyhteistyökumppani Elisan 5G-verkon kautta toteutettujen yhteyksien avulla. Maksuttomista Puistot soimaan -konserteista pääsee nauttimaan piknik-hengessä Kaivopuistossa, Lapinlahdessa sekä Sinebrychoffin puistossa Taiteiden yönä ja festivaalin avajaisviikonloppuna 17.–19. elokuuta. Perjantaina 18. elokuuta puistoissa kuullaan The Tallis Scholars -yhtyeen konsertti Temppeliaukion kirkosta ja lauantaina 19. elokuuta 40-vuotista laulajan uraansa juhlivan Jonna Tervomaan konsertti Huvilasta.

”Elämysten kysyntä on kasvussa, ja suosituimpiin tilaisuuksiin on vaikea saada lippuja. Digitalisaatio mahdollistaa tapahtumien monikanavaisen toteuttamisen ja laajemman yleisön tavoittamisen, ja Juhlaviikkojen kaikille avoimet puistokonsertit ovat tästä hieno esimerkki. Elisan 5G-verkon Stand Alone -teknologia takaa, että konsertin ääni välittyy puistoihin omalla tiedonsiirtokaistallaan laadukkaasti”, kommentoi Elisan yritysten liittymistä ja palveluista vastaava johtaja Petteri Svensson.

Kansalaistorilla puolestaan koetaan Taiteiden yönä Katastrofielokuvien loppukohtauksia, Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen osallistavan elokuvaprojektin lopputuotos. 20-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävät taiteilijat keräsivät avoimella haulla kaupunkilaisilta käsikirjoituksia kuvitteellisille, Kansalaistorille sijoittuville katastrofielokuvien loppukohtauksille. Valitut skenaariot kuvattiin kesän aikana noin sadan vapaaehtoisen näyttelijän voimin ja esitetään nyt Cleaning Women -kulttiyhtyeen livesäestyksellä. Teos toteutetaan yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Katastrofielokuvien hengessä Kansalaistorin ilta päättyy Hei me lennetään! -elokuvan (Airplane!, 1980) ulkoilmanäytökseen.

“Maailman katastrofit ovat usein ihmisten luomia, mutta toisaalta ihmiset ovat osa ratkaisua. Olimme ilahtuneita kaupunkilaisten innosta ideoida katastrofielokuvien viimeisiä minuutteja ja näytellä valituissa kohtauksissa. Tuntui hyvältä käsitellä todellisia pelkoja ja ongelmia yhdessä muiden kanssa, mielikuvituksen ja kollektiivisen leikin kautta. Pääosin öisin tapahtuneet kuvaukset Kansalaistorilla olivat hieno kokemus, ja odotamme jännityksellä teoksen huipentumista Taiteiden yönä”, kertovat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen.

Juhlahumua ja maksuttomia tapahtumia ympäri kaupungin

Taiteiden yön juhlahumu levittäytyy ympäri Helsingin myös satojen muiden maksuttomien tapahtumien voimin. Luvassa on esimerkiksi teattereiden avoimia harjoituksia, tanssia, sirkusta, kirjallisuus- ja keskusteluohjelmaa, museoiden avoimia ovia sekä elävää musiikkia laidasta laitaan. Taiteiden yön runsaaseen keikkatarjontaan kuuluvat muun muassa Etno-Espan sekä Stoan Elojuhlien ja muiden Helsingin kulttuurikeskusten ohjelmat. Luvassa on myös esimerkiksi oopperaa porttikongista, pianomusiikkia Töölönlahdella ja Tatu Rönkön lyömäsoitinimprovisaatiota Huvilanrannassa. Elokuvanäytöksiä taas nähdään Kansalaistorin lisäksi esimerkiksi Kaupunginmuseon sisäpihalla, Kino Engelissä, Tiivistämöllä, Teurastamolla ja Tanssin talossa. Taiteiden yön ohjelma syntyy yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa, ja tapahtumia voi ilmoittaa mukaan vielä 15. elokuuta asti. Koko päivittyvään ohjelmaan voi tutustua verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi/taiteidenyo.

Festivaaliohjelma käynnistyy Musiikkitalossa, Huvilassa ja Tanssin talossa

Helsingin juhlaviikot täyttää kaupungin kulttuurielämyksillä 3. syyskuuta saakka. Festivaalin päätapahtumapaikkoina toimivat Musiikkitalo, Tanssin talo sekä Huvila ja Huvilanranta. Klassisen musiikin konserteissa kuullaan Helsingin kaupunginorkesterin avajaiskonsertin lisäksi muun muassa islantilaispianisti Víkingur Ólafssonia, Stravinskyn Kevätuhrin ulkomuistista soittavaa Aurora-orkesteria sekä nykysäveltäjiä ja vanhaa musiikkia oivaltavasti yhdistävää O/Modernt-orkesteria. Festivaalilla koetaan myös Kaija Saariahon viimeiseksi jääneen teoksen, HUSH-trumpettikonserton, kantaesitys. Loppuunvarattu konsertti lähetetään suorana Ylen kanavilta.

Huvilan lavalle nousevat muun muassa etiopialaisen jazzin kiintotähti Mulatu Astatke, ensimmäistä kertaa Suomessa konsertoiva Beth Orton, The Smiths -yhtyeestä uransa aloittanut Johnny Marr, The Velvet Underground -yhtyeen perustajanakin tunnettu John Cale sekä tämän hetken kuumimpiin rockyhtyeisiin lukeutuva Nothing But Thieves. Kotimaisista huippuartisteista Huvilassa nähdään Jonna Tervomaan, Katri Helenan, Tuomari Nurmion ja Arpan ohella esimerkiksi 10-vuotisjuhlavuottaan viettävä Sanni sekä 30-vuotisjuhlakonserttinsa soittava Egotrippi. Avajaisiltana 17. elokuuta lavan taas valtaa joukko tämän hetken kiinnostavimpia R&B- ja hiphop-artisteja kuten Yeboyah, F, Hassan Maikal, Pesso, Yrjänä ja Figaro.

Tanssin talossa Juhlaviikoilla esitetään Pina Bauschin vuonna 1975 ensi-iltansa saanut Rite of Spring, jonka esittää yli 30 tanssijan ryhmä 14 Afrikan maasta sekä Germaine Acognyn ja Malou Airaudon common ground(s) -duetto. Festivaalin esittävän taiteen ohjelmaan kuuluvat myös Tiia Kasurisen poptähtien ja klubikeikkojen maailmaan sukeltava ONSTAGE – The Concert sekä poliittista vallankäyttöä ruotiva dokumentaarinen teatteriesitys Two Phone Calls. Tanssin talossa nähdään lisäksi Juhani Nuorvalan, Tölöläbin ja Awake Percussionin teknoskenestä ammentava Ajamana.

Monipuolista ohjelmaa tarjoavat myös Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit Alakulttuuripäivä, Art goes Kapakka, Helsingin Oopperakesä, Outsider Art Festival, Runokuu, SAMPO Festival, Teatteri Sirkus Suosalo ja Viapori Jazz.



Helsingin juhlaviikkoja vietetään 17.8.–3.9.2023. Koko ohjelma on tutustuttavissa osoitteessa helsinkifestival.fi. Tapahtumien liput ovat myynnissä Ticketmasterissa tai lippu.fi:ssä. Taiteiden yön ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta helsinkifestival.fi/taiteidenyo.



