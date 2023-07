Taiteiden yöhön ilmoittautunut runsas määrä esiintyjiä Vaasassa

Vaasalaisten rakastamaan kaupunkitapahtumaan on ilmoittautunut yli 170 esiintyjää. Tänä vuonna ilmoittautuneita on selkeästi enemmän kuin viime vuonna, mikä on ilahduttanut kaupungin kulttuuripalveluiden tiimiä, joka koordinoi suurtapahtumaa.

Mukana on paikallisbändejä, karnevaalikulkueeseen osallistuvia ryhmiä, tanssiryhmiä sekä erilaisia toimijoita, jotka tuottavat ohjelmaa Taiteiden yönä.

Uutena esiintymispaikkana on Volumen lava Rockwerstaan pihassa Myllykadulla. Tänä vuonna torilavan lisäksi myös Ritzin lavalla nähdään Taiteiden yöhön ilmoittautuneiden bändien esityksiä.

Kulkue Ilon karavaani

Taiteiden yön ohjelmaan kuuluu tänäkin vuonna karnevaalikulkue, johon osallistuu paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja muita kaupunkimme toimijoita. Ilon karavaani -karnevaalikulkue kiertää kaupungilla yleisön nähtävillä ja mukaan on ilmoittautunut 10 erilaista tanssivaa ryhmää.

Karnevaali-teema korostaa osuvasti kaupunkitilan muuttumista eräänlaiseksi julkiseksi performanssiksi, jossa paikkansa ottavat erilaiset taidemuodot.

Taiteiden yön ohjelma valmistuu heinäkuun loppuun mennessä.