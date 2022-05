Taiteiden yöhön suunnitteilla uusi osallistava karnevaalikulkue

Taiteiden yön ohjelmaan kuuluu tänä vuonna uusi osallistava karnevaalikulkue, johon on haettu idea perinteisestä keskieurooppalaisesta karnevaalijuhlinnasta.

Perinteisesti karnevaalit juhlistavat paikallista moninaisuutta, kulttuurien ja taidemuotojen kirjoa sekä yhteisöllisyyttä. Teema korostaa kaupunkitilan muuttumista eräänlaiseksi julkiseksi performanssiksi, jossa paikkansa ottavat erilaiset taidemuodot, erilaiset kulttuuri-, järjestö- ja yhteiskunnalliset toimijat sekä kaupungin korttelit väestöineen.

Kulkueeseen haastetaan mukaan vaasalaisia toimijoita

Karnevaalikulkue kiertää kaupungilla yleisön nähtävillä tanssiryhmän johtamana. Se koostuu erilaisten ryhmien, kuten yhdistysten, yritysten, joukkueiden ja teatteriryhmien sekä muiden kokoonpanojen esittäytymisistä.

Kukin kulkueeseen osallistuva ryhmä rakentaa teemaan sopivan kokoonpanon tai kulkuevaunun, jonka kanssa he esittäytyvät karnevaaliyleisölle. Osallistujat voivat esimerkiksi pukeutua saman henkisesti.

–Kulkueeseen osallistuvista kokoonpanoista järjestetään yleisöäänestys ja paras palkitaan. Lähtekää mukaan suunnittelemalla oma kulkueosuutenne, kannustaa vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokko.

Kulkueessa on mukana myös päiväkotilasten koristelema festivaali-Lilliputti, joka myöhemmin kuljettaa yleisöä tapahtumapaikasta toiseen iloisessa asussaan.

Vaikka vain mielikuvitus on rajana, on esittäytymistä suunnitellessa hyvä muistaa tieliikennelain asettamat rajoitukset, vinkataan kulttuuripalveluista.

Ilmoittautuminen karnevaalikulkueeseen on auki 31.5.2022 saakka sähköpostitse taiteidenyo@vaasa.fi.

Taiteiden yö -tapahtumaa on järjestetty Vaasassa vuodesta 1991 lähtien. Suureksi kaupunkitapahtumaksi kasvanut juhla on yhdistänyt eri-ikäisiä ihmisiä kulttuurin, musiikin ja muiden ohjelmanumeroiden kautta isoksi kyläyhteisöksi. Taiteiden yö houkuttelee vuosittain reilu 30 000 osallistujaa. Ilmoittautuminen ohjelmaan on käynnistynyt.